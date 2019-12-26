Первыми новогодние поздравления от любимого сказочного персонажа приняли юные жители Судогодского района.

Полицейский Дед Мороз прибыл во Владимирскую область! На маршруте его путешествия - все районы 33 региона. Вместе с сотрудниками полиции, членами общественных советов при территориальных органах МВД России Дед Мороз посетит детские дома, школы-интернаты, семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также социально неблагополучные и малообеспеченные семьи, чтобы поздравить ребят с новогодними праздниками! Всем участникам новогодних встреч Полицейский Дед Мороз расскажет о правилах безопасности.Следить за передвижением Полицейского Деда Мороза можно по специальной карте, на которой будут отмечены все районы, в которых побывал любимый всеми сказочный персонаж.В Судогодском районе полицейские поздравили воспитанников Лухтоновской школы-интерната с наступающим Новым годомСотрудники полиции провели Новогодний утренник во Владимирском социально-реабилитационном центре