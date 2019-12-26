Чтобы новогодние праздники не были омрачены неприятными происшествиями, полиция рекомендует гражданам соблюдать несколько простых правил.

В предпраздничные и праздничные дни люди становятся менее бдительными. Зачастую этим пользуются злоумышленники. Чтобы новогодние праздники не были омрачены неприятными происшествиями, полиция рекомендует гражданам соблюдать несколько простых правил.В праздничные дни в магазинах, на ярмарках и рынках особо многолюдно. Граждане, озабоченные предновогодними хлопотами, к сожалению, становятся менее внимательными, чем и пользуются преступники. Чтобы не стать жертвами преступления всегда и везде сохраняйте бдительность: при посещении мест с большим количеством людей не демонстрируйте наличие крупных денежных сумм, не оставляйте без присмотра кошельки, сумки, не храните деньги и мобильные телефоны в карманах одежды, откуда их легко похитить.Будьте бдительны при покупке товаров через Интернет. Мошенники привлекают потенциальных жертв низкими ценами на товары известных брендов. Покупателей просят внести предоплату, как правило, перевести денежные средства на электронный кошелек. В течение нескольких дней магазин обещает скорую доставку товара, после чего бесследно исчезает. Схожий способ мошенничества используется при продаже товаров или услуг на электронных досках объявлений.Даже если будете отсутствовать дома в течение нескольких часов, убедитесь в том, что входные двери, окна и балкон заперты. Если же Вас не будет дома несколько дней, позаботьтесь о сохранности своего имущества: установите систему сигнализации и договоритесь с соседями, чтобы в ваше отсутствие они присмотрели за жильем.Рекомендация родителям: не оставляйте без присмотра детей, особенно при посещении массовых мероприятий! Выучите с ребенком фамилию, имя и адрес проживания, чтобы в экстренном случае он смог назвать данные сотрудникам полиции. Также напомните детям о мерах предосторожности при общении с незнакомыми людьми.УМВД России по Владимирской области надеется, что эти рекомендации помогут жителям региона без происшествий встретить Новый год и благополучно провести новогодние каникулы.