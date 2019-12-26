ВЦИОМ провел всероссийский опрос, который показал, что почти половина россиян (46%) назвали политиком года президента России Владимира Путина, а пригласить его к себе на празднование Нового года готовы были бы 22% граждан страны.

ВЦИОМ провел всероссийский опрос, который показал, что почти половина россиян (46%) назвали политиком года президента России Владимира Путина, а пригласить его к себе на празднование Нового года готовы были бы 22% граждан страны.39% россиян затруднились ответить на данный вопрос, передает РИА Новости.Для 15% граждан России глава МИД РФ Сергей Лавров стал политиком года, а для 10% — министр обороны России Сергей Шойгу. В рейтинге фигурирует лидер ЛДПР Владимир Жириновский и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с 7 и 6% соответственно.Опрос был проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.