Никаких послаблений по выполнению национальных проектов не будет, целевых показателей необходимо достичь в полном объеме по всем пунктам - об этом заявил Владимир Путин. Промышленный экспорт меньше плана на 8 миллиардов долларов, смертность снижается медленнее, чем заявлено, на цифровую экономику потрачено всего четверть выделенных денег. Некоторые чиновники в таком режиме работать не привыкли.

Никаких послаблений по выполнению национальных проектов не будет, целевых показателей необходимо достичь в полном объеме по всем пунктам — об этом сегодня, 25 декабря, заявил Владимир Путин, подводя итоги первого года реализации национальных целей развития. Промышленный экспорт меньше плана на восемь миллиардов долларов, смертность снижается медленнее, чем заявлено, на цифровую экономику потрачено всего четверть выделенных денег. Некоторые чиновники в таком режиме работать не привыкли, отметил президент. Что сделать, чтобы наверстать упущенное?Перед совещанием в Кремле все губернаторы с кем-то созванивались. Министры и другие высокопоставленные чиновники охотно делились с прессой итогами работы по нацпроектам — они выходили положительными. Пересматривать целевые показатели нацпроектов в сторону снижения не будут."Мы не должны снижать заявленную планку по достижению тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать — все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития я считаю нецелесообразным. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужно, вредно и недопустимо", — выступил с заявлением Владимир Путин.Отчет президенту оказался делом куда более сложным. Например, по такому направлению как экология. Владимир Путин поинтересовался: "Результат-то какой практический? Выбросы уменьшились или нет?". На это зампредседатель правительства Алексей Гордеев ответил: "Конечно, Владимир Владимирович". Глава государства отметил: "Вот об этом надо было сказать, это же самое главное". Гордеев пояснил: "У нас задача была сделать сжатую информацию"."Алексей Васильевич, мы с вами давно знакомы, вы очень опытный человек. Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос, или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? Людям это не интересно. Людям все равно, какие там мы приняли законы, нормативы создали, опять какие-то организации. Понимаете, им важен результат, дышать можно в конкретном городе или опять нужно форточки закрывать и маску надевать", — заявил Владимир Путин.Оказалось, что даже о самой этой масштабной работе по нацпроектам, уже сделанной и перспективной, многие россияне даже не подозревают. И это тоже большое упущение, которое надо устранять."Самый главный ключевой результат, которого нам предстоит добиться — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять. Это, в том числе, Федеральная служба охраны. В сентябре текущего года 30,6 процента респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов", — сообщил президент.Есть сферы, где изменения уже точно почувствовали. За два года введено почти 54 тысячи мест в яслях. Свыше двух тысяч школ в этом году оснащены высокотехнологичным оборудованием. Отремонтировано почти четырнадцать тысяч километров региональных и местных дорог. Путин обратил особое внимание на то, что результаты от нацпроектов должны чувствоваться не только в мегаполисах, а по всей стране — в малых городах и на селе."Люди, которые проживают в этой местности, не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни. У нас и театров больше, чем в советское время в столичных городах, и ВУЗов на порядок выше, чем в советское время. Все это разбухает совершенно несуразным образом и не отвечает интересам территориального развития страны в целом. Госплана у нас нет. Андрей Рэмович, не будем создавать госплана, но планирование должно быть какое-то", — обратился глава государства к присутствующим на заседании.Еще недавно застройщики пугали, что из-за запрета долевого строительства могут снизиться темпы ввода нового жилья, но этого не произошло — они только выросли. Чтобы люди имели возможность купить квартиру, в том числе с помощью кредитов, надо снижать ставку по ипотеке."Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровне в среднем меньше 9 процентов, это для нас очень хорошие показатели. Я попросил и Минфин, конечно, и Банк России, и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", — заявил Владимир Путин.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который всегда любил копить для страны деньги, на этот раз от имени ведомства правительство критиковал за то, что на нацпроекты тратится мало, не говоря, впрочем, об обратной стороне больших трат — может разогнаться инфляция: "Сегодня уже стало понятно, что выполнение национальных проектов не приведет к достижению национальных целей"."Ваша позиция мне тоже известна. Нужно ослабить кредитно-денежную политику немножко. Вы считаете возможным это сделать — изменить черту отсечки при определении количества объема денег, который мы могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов. Это правильно. Вот здесь вот у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики, но я думаю, что и с Центральным банком. Поэтому здесь нужно просто внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать. Если все мы придем к обоснованным решениям, можно и возможно предпринять какие-то шаги. Если бы не нацпроекты, то не было бы вот этого уровня, который сегодня имеется, вот в чем дело. Мы просто бы не смогли его обеспечить, потому что именно нацпроекты позволили нам дополнительные ресурсы направить в эту сферу. Есть еще важнейший показатель — рост продолжительности жизни. Это факт, который фиксируется не нами, а Всемирной организацией здравоохранения", — сообщил российский лидер.Вклад в это внесла общенациональная диспансеризация — причем один день на осмотр работодатель обязан работнику предоставить и оплатить как рабочий, а в саму диспансеризацию включили скрининг на онкологию."В 2020 году перед нами стоит задача полностью замкнуть весь цикл оказания медицинской помощи лицам, перенесшим инфаркт, инсульт или хирургическое вмешательство на сердце и сосудах — это основная причина смертности в России. Таким больным на амбулаторном этапе бесплатно будут предоставляться соответствующие препараты. На эти цели в федеральном бюджете выделено свыше десяти миллиардов рублей плюс средства регионов", — рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.Результаты по каждому направлению напрямую зависят от совместной работы центра и регионов.Президент не раз подчеркивал — каждый губернатор обязан персонально погрузиться в работу по нацпроектам, а федеральные министры не должны перекладывать все на регионы и требовать только лишь отчетность. Губернаторы постоянно сталкиваются с тем, что деньги на проекты приходят поздно. Путин о проблеме знает."Необходимо отладить финансовые механизмы нацпроектов. Я знаю, что в конце года, что, собственно, здесь нового ничего нет, в конце года маховик раскручивается. Но нам нужно, чтобы ритмично работала вся система в течение года. Надо отладить этот механизм, предложить удобные решения для исполнителей, для их ритмичной работы четко и по графику", — заявил глава государства.Путин еще раз напомнил — нацпроекты не самоцель. Люди должны чувствовать, что эти инвестиции меняют жизнь к лучшему."С мусором надо разобраться, чтобы люди не просто на бумажку смотрели, что у них тариф вырос в несколько раз, а что чище стало на площадках. Практический нужен результат этой работы, иначе грош цена всему тому, что мы делаем", — сообщил президент.Наука и образование, здравоохранение и демография, дороги и городская среда — более десятка нацпроектов, на которые выделяют огромную сумму — семь триллионов рублей. Президент уверен, что потратить эти деньги удастся с большей отдачей."Национальные проекты — это уникальный инструмент, как мы с вами знаем и понимаем. Ничего подобного раньше по масштабу, по охвату у нас никогда и не было, ничего подобного не применялось. Сам факт запуска таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях страны, о том, что нам нужно решать задачи принципиально нового уровня, нужно и, что самое главное, можно. Мы в состоянии решать задачи такого масштаба", — обратился Владимир Путин.В этом году немало времени ушло на согласования и проектирование. В следующем году реализация нацпроектов должна выйти на полную мощность.