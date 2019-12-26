Появились слухи о проблемах в личной жизни певицы Пелагеи. Якобы артистке изменяет муж, хоккеист Иван Телегин. А недавно исполнительницу приметили в онкологическом отделении известной клиники.

Появились слухи о проблемах в личной жизни певицы Пелагеи. Якобы артистке изменяет муж, хоккеист Иван Телегин. А недавно исполнительницу приметили в онкологическом отделении известной клиники.Певица Пелагея, говорят, переживает не лучшие времена. На днях в Сети появилась информация, будто муж артистки Иван Телегин увлекся другой женщиной, в результате чего супруги якобы разъехались.25 Дек 2019 в 2:52 PSTМатериал дополняется