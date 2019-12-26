В Тольятти задержан подозреваемый в поставках гнилого мяса в детские сады. Некачественное мясо поставлялась в учебные и дошкольные заведения Борского, Большеглушицкого, Сызранского, Елховского, Похвистневского, Сергиевского, Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти.

В Тольятти задержан подозреваемый в поставках гнилого мяса в детские сады. Некачественное мясо поставлялась в учебные и дошкольные заведения Борского, Большеглушицкого, Сызранского, Елховского, Похвистневского, Сергиевского, Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти.По версии следователей, мясом торговал 38-летний мужчина по доверенности от ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант". Из 230 образцов мясной продукции, взятых на пробу следователями, в 18 обнаружены бактерии, сообщили в региональном следственном комитете. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Как ранее сообщали "Вести Самара", сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" в декабре поставили в детский сад и школу Самарской области мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности здоровья и жизни. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас по нему проводятся криминалистические экспертизы.