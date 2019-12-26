В саратовском кафе Алладин Халял во вторник произошла потасовка с применением оружия. Пострадали два человека, включая сотрудницу заведения.

В саратовском кафе "Алладин Халял" во вторник произошла потасовка с применением оружия. Пострадали два человека, включая сотрудницу заведения.В заведение с необычным названием, расположенном на пересечении улиц Вольской и Чернышевского, вечером, 24 декабря, вломилось около десятка человек, которые избили посетителей кафе и совершили несколько выстрелов.Само происшествие заняло менее минуты, после чего агрессоры ретировались. По информации областного минздрава, в потасовке пострадали два человека. "На месте выяснилось, со слов очевидцев, что пострадавший был, но он уже успел самостоятельно уехать на машине – самогоспитализировался в одну из больниц города. Какие у него были повреждения, непонятно", — рассказали изданию "Взгляд-инфо" в ведомстве.Еще одному пострадавшему — сотруднице заведения — медицинская помощь была оказана на месте.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку инцидента. Информация о задержании напавших на кафе не поступала.