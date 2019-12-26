У певицы Ларисы Долиной могут быть проблемы со здоровьем. Заболевание звезды пока не опасно для жизни.

У певицы Ларисы Долиной могут быть проблемы со здоровьем. Заболеваниезвезды пока не опасно для жизни.Так считает экстрасенс Дарья Миронова. Ведунья отреагировалана тревожные слухи, которые муссируются вокруг Ларисы Долиной.Сплетни о нездоровье знаменитости появились из-за странногорубца на ее шее. Шрам заметили гости новогоднего праздника, на который исполнительницаприезжала вместе с дочерью и внучкой.Отметина на коже Ларисы Долиной напомнила след на шееактрисы Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, у звезды сериала "Моя прекраснаяняня" диагностировали четвертую стадию рака головного мозга. Тогда на груди Анастасиитоже заметили надрез как после взятия тканей для биопсии с целью определенияонкологии."Это может свидетельствовать о том, что у Ларисы Долинойесть определенные проблемы гормонального характера, возрастные изменения...Очевидно, что человек проверялся. Она имеет определенные физиологическиенарушения, но это пока не опасно в плане онкологии. Это скорее возрастные изменения",– говорит экстрасенс.22 Дек 2019 в 6:28 PSTВедунья похвалила привычку следитьза здоровьем, ведь вероятность возникновения рака очень велика. Мироноваотмечает, что вокалистке судьба Заворотнюк не грозит."Пока повторения судьбы Анастасии Заворотнюк я не вижу.Возможно, Долина проводила омолаживающие процедуры с помощью стволовых клеток ирешила обследоваться", – цитирует ведуньюВести о возможном нездоровьепрокомментировал ее бывший супруг Илья Спицын. "Кто там очень сильно напуган – пусть попьет зеленого чая с крымскими травами и испуг сразу пройдет", -сказал экс-муж певицы.