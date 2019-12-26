Президент Украины Владимир Зеленский готовится встречать 2019 год. Злоупотреблять алкогольными напитками лидер Незалежной явно не собирается – должность не позволяет. Да и вообще, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, пристрастием к зеленому змию бывший юморист не страдает. Между тем в Сети появилось любопытное сообщение о пьяном звонке президента Украины российскому коллеге.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится встречать 2019 год. Злоупотреблять алкогольными напитками лидер Незалежной явно не собирается – должность не позволяет. Да и вообще, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, пристрастием к зеленому змию бывший юморист не страдает. Между тем в Сети появилось любопытное сообщение о пьяном звонке президента Украины российскому коллеге.Новый год Владимир Зеленский будет встречать вИваново-Франковской области в резиденции "Синегора". Праздничныйвечер президент разделит с семьей и главой своего офиса Андреем Богданом. Обэтом сообщил украинский портал "Страна".Пройти мимио такой новости пользователи Сети не могли. Ониначали строить шутливые предположения, как глава государства проведетновогодний вечер. "За Крымский мост-то выпьют, надеюсь", – написалкомментатор с ником Укротитель Хохлов.А Вагон Баллонов не исключил, что Зеленский будет налегатьна алкоголь. Несмотря на высокую должность. "Набухаются, будут звонитьПутину, спрашивать чей Крым и бросать трубку", – пошутил комментатор.Любопытно, что участие премьер-министра Алексея Гончарука вновогоднем вечере под вопросом. Но уже точно известно, что некоторые соратникиостанутся в Киеве. Среди них – спикер Верховной рады ДмитрийРазумков. А первый помощник президента Сергей Шефир собирается отдохнуть заграницей.Сообщается, что планирует уехать в"Синегору" после проведения обмена заключенными с Донецкой иЛуганской республиками. Точное время прибытия в резиденцию неизвестно.Особый статус "Синегора" получила задолго довозникновения нынешней Украины. В начале XX века резиденцию использовалимператор Австро-Венгерской империи Франца-Иосифа. В советское время тамнаходился санаторий.Кстати, в четверг на пресс-конференции Путин сказал, что это плохо, когда Зеленский продаёт украинские земли.В итоге уже почти два дня нет заседания аграрного комитета Рады. Я как бы ни на что не намекаю, но...)))))— Дмитрий Корнейчук (@korneychukdima)