Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о программе подготовки к проведению страной чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о программе подготовки к проведению страной чемпионата Европы по футболу 2020 года.Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, правительство России определило министерство спорта ответственным координатором.Программой определен перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счет федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.На организацию и проведение соревнования по программе будет выделено 3,54 млрд рублей, из которых 2,98 миллиарда – средства федерального бюджета, а 559 млн рублей – по линии бюджетов субъектов РФ.Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Сборная России попала в группу "В", где ее соперниками стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге две встречи.