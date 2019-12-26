Белорусский лидер Александр Лукашенко отказывается считать себя младшим братом в отношениях с Россией. Премьер-министром Союзного государства Батька быть не хочет: его влекут другие политические высоты.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказывается считать себя "младшим братом" в отношениях с Россией. Премьер-министром Союзного государства Батька быть не хочет: его влекут другие политические высоты.Объединение России и Белоруссии может сыграть злую шутку сКремлем, считает скандально известный украинский журналист Матвей Ганапольский.По его мнению, россияне не против, чтобы Александра Лукашенко стал их новымпрезидентом.В будущем Союзном государстве он вряд ли удовлетворитсяролью политика второго плана. "Он хочет быть пусть не первой, но равной —чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот", -сказал Ганапольский в эфире "Эха Москвы".По его мнению, Лукашенко будет конкурировать с Путиным закресло главы государства. И может переиграть российского лидера, полагаетГанапольский. "Россияне давно хотят, чтобы на начальников орали в прямомэфире из колхоза", – считает он.Объединение двух стран зависит от Лукашенко, уверенжурналист. Ранее СМИ сообщали, что в объединенном государства белорусский лидерможет стать премьер-министром. Но Батька – птица высокого полета, поэтому надолжность главы правительства не согласится, уверен Ганапольский. "Онбудет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым", -сказал он.Развязки интриги ждать не долго, полагает Ганапольский." для девушки-России – завидный жених", – считает журналист.В начале декабря президенты России и Белоруссии пыталисьсогласовать новый план по интеграции. Речь идет об объединении рынков,сближении законодательств двух стран. Достичь компромисса не удалось. Еще однавстреча Владимира Путина и планируется до конца года.