Белорусский лидер Александр Лукашенко отказывается считать себя младшим братом в отношениях с Россией. Премьер-министром Союзного государства Батька быть не хочет: его влекут другие политические высоты.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отказывается считать себя "младшим братом" в отношениях с Россией. Премьер-министром Союзного государства Батька быть не хочет: его влекут другие политические высоты.
Объединение России и Белоруссии может сыграть злую шутку с
Кремлем, считает скандально известный украинский журналист Матвей Ганапольский.
По его мнению, россияне не против, чтобы Александра Лукашенко стал их новым
президентом.
В будущем Союзном государстве он вряд ли удовлетворится
ролью политика второго плана. "Он хочет быть пусть не первой, но равной —
чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот", -
сказал Ганапольский в эфире "Эха Москвы".
По его мнению, Лукашенко будет конкурировать с Путиным за
кресло главы государства. И может переиграть российского лидера, полагает
Ганапольский. "Россияне давно хотят, чтобы на начальников орали в прямом
эфире из колхоза", – считает он.
Объединение двух стран зависит от Лукашенко, уверен
журналист. Ранее СМИ сообщали, что в объединенном государства белорусский лидер
может стать премьер-министром. Но Батька – птица высокого полета, поэтому на
должность главы правительства не согласится, уверен Ганапольский. "Он
будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым", -
сказал он.
Развязки интриги ждать не долго, полагает Ганапольский.
" для девушки-России – завидный жених", – считает журналист.
В начале декабря президенты России и Белоруссии пытались
согласовать новый план по интеграции. Речь идет об объединении рынков,
сближении законодательств двух стран. Достичь компромисса не удалось. Еще одна
встреча Владимира Путина и планируется до конца года.