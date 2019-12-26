В Татарстане запретили продажу электронной системы доставки никотина и никотиносодержащей продукции детям. Соотвествующий законопроект подписал президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает ГТРК Татарстан со ссылкой на пресс-службу президента.

В Татарстане запретили продажу электронной системы доставки никотина и никотиносодержащей продукции детям. Соотвествующий законопроект подписал президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу президента.По новому закону несовершеннолетние не смогут покупать в магазинах вейпы и снюсы, которые приобрели огромную популярность у школьников. Глава РТ также заявил о том, что ставить здоровье детей под угрозу — недопустимо. Поэтому соблюдение нового закона будет контролироваться самым жестким образом.Инициатива должна вступить в силу начиная с 5 января.