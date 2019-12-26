В Севастополе торжественно встретили первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, прибывший в Крым по мосту через Керченский пролив. На вокзале во время прибытия состава звучал гимн города Легендарный Севастополь.

В Севастополе торжественно встретили первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, прибывший в Крым по мосту через Керченский пролив. На вокзале во время прибытия состава звучал гимн города "Легендарный Севастополь", передает "Интерфакс".На перроне устроили специальную зону для фотографирования и организовали раздачу горячих напитков. Для пассажиров выступили артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.Все желающие также могли наблюдать встречу поезда на большом экране, установленном перед зданием вокзала.Движение по Крымскому мосту было официально запущено 23 декабря президентом России. Глава государства лично проехал по нему на специальном поезде. В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия". Таким образом, были восстановлены регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров, прерванные 5 лет назад.