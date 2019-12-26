Алена Апина не скрывает, что ее долгожданную дочку Ксению вынашивала
другая женщина. Артистка многие годы лечилась от бесплодия, но результата
терапия не принесла.
Алена Апина не скрывает, что ее долгожданную дочку Ксению вынашивала
другая женщина. Артистка многие годы лечилась от бесплодия, но результата
терапия не принесла.
В 2001 году у певицы Алены Апиной и продюсера Александра
Иратова родилась дочь Ксения. Появление девочки наделало много шума, в первую
очередь потому, что ее вынашивала суррогатная мать. Артистка не скрывала, что в
вопросах деторождения прибегла к помощи репродуктивной медицины.
"Саша очень хотел, чтобы была придумана большая врака:
где-то на гастролях, уехала, родила и вернулась. Чувствовала каким-то местом, что
не надо так делать. Поймет, как сможет поймет. Оказалось, я права. Мне деваться
было некуда, я постоянно на виду. И чего? Я сейчас скажу: "Ребята, я тут за
кусты вышла, родила и вернулась". Ну смешно", – сказала Алена Апина в шоу "Прямой
эфир" на телеканале "Россия 1".
Певица семь лет лечилась от бесплодия. Звезда пережила
девять попыток экстракорпорального оплодотворения. К сожалению, все они
закончились провалом. Алена Апина призналась Андрею Малахову, что знала о
негативных последствиях процедуры, но они ее не пугали.
12 Авг 2019 в 12:24 PDT
"Это была моя последняя проба. Я сказала себе, что, если
сейчас нет, то для меня последняя, а для суррогатной матери первая. Если уж я
не смогла это пережить несколько раз, то какая-то чужая тетка уж наверняка это
все… Это было девятое ЭКО, я поняла, что чужая тетка это точно не сделает, раз
родная мать не сделала. Я уехала на гастроли долгие и, честно говоря, даже
забыла", – призналась
Узнав о том, что эмбрион прижился в теле суррогатной матери,
Апина не смогла поверить. Она до последнего думала, что все закончится плохо. Ксения
родилась раньше срока, семимесячной. Девочка выросла здоровой. Не так давно
дочь поступила в РУДН на лечфак, хочет стать врачом.