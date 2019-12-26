Алена Апина не скрывает, что ее долгожданную дочку Ксению вынашивала другая женщина. Артистка многие годы лечилась от бесплодия, но результата терапия не принесла.

Алена Апина не скрывает, что ее долгожданную дочку Ксению вынашиваладругая женщина. Артистка многие годы лечилась от бесплодия, но результататерапия не принесла.В 2001 году у певицы Алены Апиной и продюсера АлександраИратова родилась дочь Ксения. Появление девочки наделало много шума, в первуюочередь потому, что ее вынашивала суррогатная мать. Артистка не скрывала, что ввопросах деторождения прибегла к помощи репродуктивной медицины."Саша очень хотел, чтобы была придумана большая врака:где-то на гастролях, уехала, родила и вернулась. Чувствовала каким-то местом, чтоне надо так делать. Поймет, как сможет поймет. Оказалось, я права. Мне деватьсябыло некуда, я постоянно на виду. И чего? Я сейчас скажу: "Ребята, я тут закусты вышла, родила и вернулась". Ну смешно", – сказала Алена Апина в шоу "Прямойэфир" на телеканале "Россия 1".Певица семь лет лечилась от бесплодия. Звезда пережиладевять попыток экстракорпорального оплодотворения. К сожалению, все онизакончились провалом. Алена Апина призналась Андрею Малахову, что знала онегативных последствиях процедуры, но они ее не пугали.12 Авг 2019 в 12:24 PDT"Это была моя последняя проба. Я сказала себе, что, еслисейчас нет, то для меня последняя, а для суррогатной матери первая. Если уж яне смогла это пережить несколько раз, то какая-то чужая тетка уж наверняка этовсе… Это было девятое ЭКО, я поняла, что чужая тетка это точно не сделает, разродная мать не сделала. Я уехала на гастроли долгие и, честно говоря, дажезабыла", – призналасьУзнав о том, что эмбрион прижился в теле суррогатной матери,Апина не смогла поверить. Она до последнего думала, что все закончится плохо. Ксенияродилась раньше срока, семимесячной. Девочка выросла здоровой. Не так давнодочь поступила в РУДН на лечфак, хочет стать врачом.