В сети Интернет был опубликован фотоснимок, в котором неустановленные водители нарушают Правила дорожного движения на улице Большая Полянка...

В сети Интернет 25 декабря 2019 года был опубликован фотоснимок, в котором неустановленные водители автомобилей «Ролс Ройс» и «Шевроле Тахо» нарушают Правила дорожного движения на улице Большая Полянка.В рамках административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции г. Москвы установлены личности водителей автомобилей. Ими оказались 45-летний и 32-летний жители столицы.В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», а также статьей 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81