Москва и Киев фактически достигли компромисса по Донбассу. Российское руководство согласилось с предложением Владимира Зеленского, заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Москва и Киев фактически достигли компромисса по Донбассу. Российское руководство согласилось с предложением Владимира Зеленского, заявил глава "Украинского аналитического центра" Александр Охрименко.В Киеве указывали на несколько вариантов решения проблемыДонбасса: выполнить минские соглашения, забыть о регионе или заморозитьконфликт и ждать благоприятной ситуации. По словам Охрименко, Украинапредложила России третье решение. Москва согласилась, уверяет журналист.Он напомнил о недавних словах главы российского МИДа СергеяЛаврова, который отметил, что сохраняет надежды на урегулирование конфликта приВладимире Зеленском. Это заявление свидетельствует о согласии Путина на формулуЗеленского по Донбассу, считает журналист."А эта формула простая. Провести обмен пленных.Развести войска в зоне ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. -Прим. ред.) в течение 5-6 лет", – написал Охрименко на своей странице в"Фейсбук".Также предлагал восстановить нормальную работуконтрольно-пропускных пунктов на линии разграничения, упростить посещениежителей Донбасса остальной территории Украины. "При этом никакого особогостатуса ОРДЛО не получит. Все остается на уровне заморозки на ближайшие 100лет.Прекратить стрелять. Восстановить нормальную работу КППпереходов на линии разграничения. Упростить для жителей ОРДЛО посещениеУкраины. При этом никакого особого статуса ОРДЛО не получит. Все остается науровне заморозки на ближайшие 100 лет", – подчеркнул Охрименко.В таком случае республики Донбасса останутся в подвешенномсостоянии на неопределенное время. При этом эксперты прогнозируют, что сускорением темпом выдачи российских паспортов, все больше жителей Донбасса впоисках лучшей жизни будут покидать народные республики и оседать в России.Судьбу Донбасса лидеры России и Украины обсуждали на саммитев нормандском формате в начале декабря в Париже. Стороны подтвердилиприверженность минским соглашениям, однако не достигли соглашения о порядке ихвыполнения.Владимир Путин сослался на текст документа и напомнил, что контрольнад границей Украина получит после проведения местных выборов в регионе изакрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.Киев пытается трактовать минские соглашения на свой лад.предложил сначала передать границу украинским силовикам, апотом проводить выбор и менять основной закон.