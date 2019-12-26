Президент России Владимир Путин освободил от должности пять генералов, в том числе начальника УВД на столичном метрополитене Николая Савченко.

Президент России Владимир Путин освободил от должности пять генералов, в том числе начальника УВД на столичном метрополитене Николая Савченко, передает РИА Новости.От должности также освобождены замглавы ГУМВД по Краснодарскому краю, генерал майор внутренней службы Вячеслав Болгов, замглавы ГУМВД по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов, замруководителя Главного управления криминалистики СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Рябов и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков.