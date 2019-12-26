Возможной причиной смерти журналиста Вечерней Москвы Михаила Виноградова называют внезапный разрыв бедренной артерии и массивное кровотечение, точная причина смерти будет озвучена после вскрытия.

Возможной причиной смерти журналиста "Вечерней Москвы" Михаила Виноградова называют внезапный разрыв бедренной артерии и массивное кровотечение, точная причина смерти будет озвучена после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.О смерти Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, стало известно 12 декабря на страницах его коллег в Facebook, позже это подтвердил сайт издания​​​. Обстоятельства смерти журналиста проверят следователи и региональный Росздравнадзор.10 декабря Виноградов сообщил в Facebook, что в тот день он выписался из госпиталя. Журналист написал, что на следующий день планировал пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Прибывшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, 11 декабря в 13:51 на пульт скорой помощи поступил повторный вызов от пациента, бригада в 14:10 прибыла на место и доставила пациента в больницу с нагноением в области послеоперационной раны. В момент транспортировки в больницу кровотечение отсутствовало. Однако в приемном покое состояние Виноградова резко ухудшилось, вероятно, из-за внезапного разрыва бедренной артерии.Отмечается, что накануне в поликлинике врач-хирург выдал журналисту направление на самостоятельную госпитализацию, однако мужчина в больницу не прибыл.Вечером 11 декабря журналист умер после массивного кровотечения, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия.