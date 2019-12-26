В Москве по решению суда арестовано имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.

В Москве по решению суда арестовано имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает ТАСС.В числе арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, на сумму в несколько миллионов руб. Имущество арестовано в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ.Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест своего имущества, в связи с чем решение об аресте пока не вступило в силу.Известно, что Арсланов все еще занимает должность замглавы Генштаба ВС РФ, но в настоящее время находится в отпуске.Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 февраля 2020 года. Его считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", возбужденному в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 миллионов рублей.По данным следствия, глава компании Александр Давыдов с сообщниками, заключая контракты с Минобороны РФ, использовали разные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения двойной платы за оказанные услуги.Кроме того, по данному делу проходит экс-руководитель первого управления Главного управления связи Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, условием которой была дача показаний на других фигурантов. Благодаря его показаниям на Арсланова, последнему предъявили обвинение. Он обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, которую нужно было перевести с аналоговой на цифровую. Исполнителем работ была выбрана компания "Воентелеком".Следствие считает, что Оглоблиным была организована поставка низкокачественных маршрутизаторов по завышенным ценам через структуры этой компании.Также по делу проходит начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ, внук маршала авиации СССР, полковник Павел Кутахов, который в настоящее время находится в СИЗО.