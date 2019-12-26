Инцидент произошел у города Шаркей, расположенного в европейской части Турции. Из-за проблем с двигателями Невадо-35 потерял ход, после чего сел на мель у берега.

Шедшее под российским флагом грузовое судно село на мель в Мраморном море близ побережья, сообщает CNN Turk.Инцидент произошел у города Шаркей, расположенного в европейской части Турции. Из-за проблем с двигателями "Невадо-35" потерял ход, после чего сел на мель у берега. На борту сухогруза, перевозившего подсолнечный жмых, находились 11 членов экипажа, никто из них, по предварительным данным, не пострадал.К месту направлены корабли береговой охраны.