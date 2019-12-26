Правительство Российской Федерации увеличило размеры денежных премий за призовые места в международных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Правительство Российской Федерации увеличило размеры денежных премий за призовые места в международных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, премии за золотые медали на чемпионатах мира увеличены с 224 тысяч рублей до 358 400 рублей. За серебряные и бронзовые медали выплаты составят 179 тысяч 200 рублей и 107 тысяч 500 рублей соответственно.