Россиян в новом году ожидает взлет цен на услуги ЖКХ. Плата вырастет в среднем на четыре процента.

Россиян в новом году ожидает взлет цен на услуги ЖКХ. Плата вырастет в среднем на четыре процента.Впрочем, ожидать резкого поднятия цен сразу же после Нового года не приходится. Плата за коммунальные услуги повысится в июле наступающего года. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить всего один раз в год."В 2020 году цены увеличатся один раз – с 1 июля, в среднем по странена четыре процента. В 2019-м тарифы повышались дважды, поскольку учитывался рост НДСна два процента, в дальнейшем эта практика использоваться не будет", – передает слова представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС).В российских регионах тарифы на услуги ЖКХ повышаются ежегодно.Обусловлена эта необходимость инфляцией. Поскольку рост цен должен бытьпримерно в тех же пределах, правительство устанавливает для субъектовпорог, который они не могут превысить.Как сообщает телеканал "", рост на некоторые виды ЖКУ в регионе может различаться, однако суммарно не должен превышать установленные законодательством индексы. Стоит заметить, что для каждого субъекта России определяется индивидуальный индекс.