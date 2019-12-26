Частый гость российских телевизионных эфиров украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1 озвучил весьма странную угрозу. В изложении же ведущего она приобрела двусмысленность и оказалась на грани приличия.

Частый гость российских телевизионных эфиров украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире программы "Вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" озвучил весьма странную угрозу. В изложении же ведущего она приобрела двусмысленность и оказалась на грани приличия."Как можно было подписать с нами, с "Транснефтью", транзит на десять лет?!", – словно обвиняя россиян в излишнем доверии к украинцам возмутился Вячеслав Ковтун. "То есть вы десть лет будете снабжать нас нефтью", – изложил он свое видение условий соглашения.На замечания других гостей студии о том, что слово транзит не предполагает поставок в саму страну, политолог заметил, что украинская сторона найдет способ заполучить не предназначенные ей энергоносители. "Прошу записать: Ковтун признался, что Украина ворует нефть", – отреагировал на его слова Владимир Соловьев. "Притом, самым варварским методом – отсасыванием нефти!", – развил он свою мысль об угрозе украинского гостя, из-за чего та приобрела некий двойной смысл."Вы лично проводите маршруты?", – поинтересовался российский журналист. "Там есть специалисты", – не стал отпираться украинский политолог. Однако отсасывание транзитной нефти называть воровством он отказался. "Мы ее как бы приватизируем по ходу и все. Это будет нормально, это будет рынок", – заявил Вячеслав Ковтун.Он добавил, что в случае возникновения юридических проблем из-за отбора нефти, которую оплатила другая страна, Украина обратится в стокгольмский арбитраж. Политолог выразил уверенность, что он и в этом случае встанет на сторону Киева и признает всю нефть, попавшую в трубопровод страны, украинской. "И вы согласитесь, но сначала будете возражать", – заключил Ковтун.