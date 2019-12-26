Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил регистрации новых автомобилей

Услугу смогут предоставлять гражданам компании, получившие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД (он будет опубликован на сайте ГИБДД). Осматривать транспортные средства и проверять документы у владельца машины будет ответственный сотрудник автосалона. Всю информацию с результатами осмотра компания передаст в подразделение (документы нужно будет хранить три года) через портал госуслуг. ГИБДД проверит сведения и примет решение о допуске автомобиля к движению. Сотрудник автосалона сможет получить в подразделении СТС и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость этой услуги составит 500 руб., тарифы ограничены приказом ФАС от 12 апреля №448/19.Важные изменения касаются номеров. Вводятся два новых понятия: государственный регистрационный номер (ГРН, состоит из сочетаний букв и цифр) и государственный регистрационный знак (ГРЗ, железная пластина, на которой печатается ГРН). Впервые водится привязка кода региона в номере к месту регистрации владельца.К примеру, жители Республики Коми и Севастополя смогут получить номера с кодом 11 и 92 соответственно независимо от того, где регистрируют машину. Причем если гражданин обратится в подразделение по региону регистрации, у него будет выбор: получить знак по стандартной процедуре (как сегодня) или напечатать в фирме, имеющей статус изготовителя номеров (для них создадут отдельный реестр). При обращении в подразделение неродного региона, например когда москвич регистрирует автомобиль во Владивостоке, напечатать ГРЗ можно будет только у частника. При продаже автомобиля номер можно сохранить за собой в течение года (для установки на другую машину), по окончании этого срока ГРН переходит в резерв. Номера типа Транзит остаются для случаев, когда машина снимается с учета в РФ и уезжает за пределы страны в связи с продажей иностранному гражданину и юрлицу.Вводится также запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет. Нередко граждане регистрируют машины на несовершеннолетних детей, поскольку тех нельзя привлечь к ответственности как собственников ТС (при получении штрафа с камеры). С шести месяцев до одного года увеличивается срок, в течение которого можно регистрировать в ГИБДД автомобиль, временно ввезенный в РФ из другого государства. Вводится также особый порядок регистрации заводских прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования перед выходом на российский рынок.Дилеры пока не получали разъяснений по поводу проведения процедуры регистрации автомобилей,— заявил гендиректор группы компаний "Автоспеццентр" Денис Петрунин.— Можно предположить, что вступление закона в силу будет отложено, на организацию технических и бизнес-процессов дилерам потребуется определенное время. Мы еще не получали статус специализированной организации, но, когда процедура получения данного статуса станет ясна, мы, конечно, рассмотрим вариант организации сервиса в наших дилерских центрах. В настоящий момент правовая и техническая базы не до конца готовы,— добавляет операционный директор АГ "Авилон" Александр Никонов.— Однако мы принимаем участие в ряде пилотных проектов. Мы начнем участвовать в процедуре регистрации нового автомобиля, как только появится такая возможность.