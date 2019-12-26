45-летний житель Одинцово приговорен к пожизненному сроку за изнасилование малолетнего пасынка. Соответствующее решение вынес суд на основании предоставленных доказательств.

45-летний житель Одинцово приговорен к пожизненному сроку за изнасилование малолетнего пасынка. Соответствующее решение вынес суд на основании предоставленных доказательств.Следствием установлено, что в период с ноября 2013 года по август 2014 года обвиняемый систематически совершал в отношении пасынка 2003 года рождения насильственные действия. Происходящее мужчина записывал на камеру планшетного компьютера.О действиях преступника заявила в полицию мама пострадавшего ребенка. К слову, в этот момент мужчина уже отбывал срок за аналогичные преступления в отношении двух мальчиков.В рамках расследования уголовного дела было проведено большое количество допросов, экспертиз, заключения которых легли в основу обвинения. Обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.