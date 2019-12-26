В Ярославле штормовой ветер уронил светофор, который рухнул прямо перед переходившей дорогу женщиной. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

В Ярославле штормовой ветер уронил светофор, который рухнул прямо перед переходившей дорогу женщиной. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.Все произошло еще днем 19 декабря, когда в городе несколько тысяч человек остались без света из-за бушевавшего ветра. На улице Труфанова порывом сорвало светофор, причем в тот момент, когда на "зебре" были пешеходы. Массивная конструкция рухнула прямо под носом у пенсионерки. Последняя, надо признать, проявила впечатляющую выдержку — притормозила менее чем на секунду, после чего продолжила движение."Бабуля в рубашке родилась", — признали комментаторы.