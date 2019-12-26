Поющая телеведущая оказалась злостным нарушителем правил
дорожного движения. Ольга Бузова накопила неприличное количество штрафов за
внушительное превышение скорости.
Поющая телеведущая оказалась злостным нарушителем правил
дорожного движения. Ольга Бузова накопила неприличное количество штрафов за
внушительное превышение скорости.
Автомобиль певицы
часто попадает в поле зрения камер Центра видеофиксации ГИБДД. На днях Ольга Бузова, мчась по Новосходненскому шоссе, нарушила
скоростной режим. Звезде выписали штраф, однако он до сих пор не оплачен.
К слову, это не единственный грешок Ольги. В середине
августа транспорт Бузовой ехал с серьезным превышением: согласно протоколу
ГИБДД по Московской области на 40-60 километров в час выше нормативного. Штраф поющая
телеведущая не погасила.
С тех пор прошло три месяца. Ольге Бузовой грозит
арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов. Также теледиву могут наказать рублем – штраф придется оплачивать в двойном размере.
2 Дек 2019 в 11:45 PST
уже 63 раза нарушила ПДД.
Многие штрафы не оплачены. Поющая телеведущая, как оказалось, не только
превышает скорость. Она не соблюдает дорожную разметку и проезжает на красный свет. Создается впечатление, что с
правилами не знакома и плевать хотела на безопасность других автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщает сайт