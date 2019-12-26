Поющая телеведущая оказалась злостным нарушителем правил дорожного движения. Ольга Бузова накопила неприличное количество штрафов за внушительное превышение скорости.

Поющая телеведущая оказалась злостным нарушителем правилдорожного движения. Ольга Бузова накопила неприличное количество штрафов завнушительное превышение скорости.Автомобиль певицычасто попадает в поле зрения камер Центра видеофиксации ГИБДД. На днях Ольга Бузова, мчась по Новосходненскому шоссе, нарушиласкоростной режим. Звезде выписали штраф, однако он до сих пор не оплачен.К слову, это не единственный грешок Ольги. В серединеавгуста транспорт Бузовой ехал с серьезным превышением: согласно протоколуГИБДД по Московской области на 40-60 километров в час выше нормативного. Штраф поющаятелеведущая не погасила.С тех пор прошло три месяца. Ольге Бузовой грозитарест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов. Также теледиву могут наказать рублем – штраф придется оплачивать в двойном размере.2 Дек 2019 в 11:45 PSTуже 63 раза нарушила ПДД.Многие штрафы не оплачены. Поющая телеведущая, как оказалось, не толькопревышает скорость. Она не соблюдает дорожную разметку и проезжает на красный свет. Создается впечатление, что справилами не знакома и плевать хотела на безопасность других автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщает сайт