Поющая телеведущая оказалась злостным нарушителем правил дорожного движения. Ольга Бузова накопила неприличное количество штрафов за внушительное превышение скорости.

Поющая телеведущая оказалась злостным нарушителем правилдорожного движения. Ольга Бузова накопила неприличное количество штрафов завнушительное превышение скорости.Автомобиль певицычасто попадает в поле зрения камер Центра видеофиксации ГИБДД. На днях,например, Ольга Бузова, мчась по Новосходненскому шоссе, сильно нарушиласкоростной режим. Звезде выписали штраф, однако он до сих пор не оплачен.К слову, это не единственный грешок Ольги. В серединеавгуста транспорт Бузовой ехал с серьезным превышением: согласно протоколуГИБДД по Московской области на 40-60 км/ч выше нормативного. Штраф поющаятелеведущая не погасила.С тех пор прошло три месяца. Теперь Ольге Бузовой грозитарест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов. Также теледиву могут наказать рублем – штраф придется оплачивать в двойном размере.2 Дек 2019 в 11:45 PSTОтметим, что уже насобирала 63 нарушения ПДД.Многие штрафы не оплачены. Поющая телеведущая, как оказалось, не толькопревышает скорость. Она не соблюдает дорожную разметку, проезжает на красный свет светофора и многое другое. Создается впечатление, что справилами незнакома вовсе и плевать хотела на безопасность других автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщает сайт