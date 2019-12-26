Сбербанк в среду, 25 декабря, передал золотую акцию обратно Яндексу. В ноябре 2019 года правление ведомства одобрило ее продажу компании за один евро.

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу". В ноябре 2019 года правление ведомства одобрило ее продажу компании за один евро. Информацию о передаче подтвердил РИА Новости представитель банка.Акционеры "Яндекса" одобрили изменение структуры корпоративного управления 20 декабря, которое предполагает создание Фонда общественных интересов. Он будет держателем "золотой акции", а также станет принимать участие в ряде ключевых решений.В ноябре пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что создание Фонда общественных интересов не согласовано с Кремлем. При этом власти не имеют права вмешиваться в такие дела.