В США разгорается скандал вокруг авиакомпании Frontier Airlines. Две женщины подали иск к перевозчику.

В США разгорается скандал вокруг авиакомпании Frontier Airlines. Две женщины подали иск к перевозчику.Женщины утверждают, что подверглись сексуальному насилию во время полётов и обвиняют членов экипажа в полном безразличии к произошедшему.По заявлению, первый инцидент произошел в октябре 2018 года, второй ещё спустя месяц. В обоих случаях женщины сообщили сотрудникам авиакомпании о произошедшем, однако те не стали сообщать в полицию, и даже не помогли потерпевшим собрать информацию о подозреваемых.