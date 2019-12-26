Первый поезд дальнего следования, который прошел по Крымскому мосту, этим утром прибыл в Севастополь. Железнодорожное движение по мосту официально открыли 23 декабря. Круглый год будут ходить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый поезд дальнего следования, который прошел по Крымскому мосту, этим утром прибыл в Севастополь. Железнодорожное движение по мосту официально открыли 23 декабря. Круглый год будут ходить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, плюс дополнительные — летом.Легендарная "семерка" — в легендарном Севастополе. Пассажирский состав с историческим номером "7" прибыл в Город-герой ровно по расписанию. 43 часа 25 минут занимает весь маршрут и, конечно, самые волнительные километры были по Крымскому мосту.Девятнадцать километров и самые запоминающиеся, безусловно, — под арками. Транспортные ворота в Крым. Ночью они светятся цветами российского триколора. Несколько тысяч диодных ламп, и этот мост виден даже с Международной космической станции. Увидеть это чудо инженерной мысли решили сотни пассажиров. Ведь это не просто восстановление перерванного пять лет назад сообщения, это восстановление исторической справедливости. Ведь между Санкт-Петербургом и Севастополем поезда курсируют вот уже 145 лет.А вот над Керченским проливом этот маршрут проходил впервые. И совершить путешествие из Петербурга в Крым решили даже те, кто обычно предпочитает самолеты. Чтобы проехать первыми по Крымскому мосту, билеты покупали заранее. На территорию Крыма состав въехал в два ночи, но многим пассажирам было не до сна.Только представьте, на каждой станции полуострова первый поезд встречали сотни людей, и это — несмотря на глубокую ночь. Возобновления этого сообщения ждали больше пяти лет. Все это время добраться сюда можно было только на самолете, автомобиле и водной переправе.Крым станет ближе и для 15 миллионов россиян. Именно столько пассажиров в год будет перевозить железная дорога на полуостров.И уже сегодня легендарная "семерка" отправится обратно. Завтра Симферополь примет первый поезд из Москвы. В ближайшее время эти два направления будут основными, ну а в перспективе железная дорога свяжет с полуостровом и остальные регионы страны.