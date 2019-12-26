Столичный транспорт занимает первое место в мире по количеству электробусов. В городе теперь курсируют 300 таких машин. Еще столько же пополнят городской автопарк в будущем году. Ежедневно этим видом транспорта пользуются более 160 тысяч пассажиров на 18 маршрутах.

Столичный транспорт занимает первое место в мире по количеству электробусов. В городе теперь курсируют 300 таких машин. Еще столько же пополнят городской автопарк в будущем году. Ежедневно этим видом транспорта пользуются более 160 тысяч пассажиров на 18 маршрутах. А перед Новым годом машины получили еще и праздничное оформление.Площадь Киевского вокзала сверкает праздничной иллюминацией новых электробусов, завораживая москвичей.- Предновогодние эмоции! Все сверкает, горит — очень красиво.Вот так прошла презентация новых электробусов. С водителями приехал пообщаться мэр столицы Сергей Собянин."Не так давно было сложно представить электробусы на улицах Москвы. Сегодня у нас уже 300 этих прекрасных машин современных мирового уровня", — заявил столичный градоначальник.Первые электробусы появились на улицах Москвы в 2017 году. За это время они перевезли более 22 миллионов пассажиров. Сейчас в автопарке "Мосгортранса" 300 современных машин, а в 2020 году их станет в два раза больше.Водитель Евгения Сенередова невероятно рада, что пересела за руль новой машины. До этого работала 5 лет на троллейбусе. Современная машина проста в управлении, в помощь водителю установлены видеокамеры по всему периметру электробуса."Тут все сенсорное, как на планшете. Куча камер со всех сторон", — говорит Евгения Сенедорова, водитель электробуса.В этом году мэрия города подготовила сюрприз москвичам и гостям столицы."Хороший подарок для москвичей: в новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным впервые за всю историю", — сообщил Сергей Собянин.300-й электробус уже готов к первому рейсу по предновогодней Москве. Украшен как праздничная елка. Вся эта иллюминация на протяжении трех недель теперь будет создавать атмосферу рождественской сказки и волшебства на улицах столицы.Оформлять транспорт начали еще в начале декабря. И сейчас по улицам столицы уже курсируют 6 тысяч троллейбусов, автобусов, трамваев, такси, поездов метро и электробусов, которые украшены праздничной иллюминацией.