В Континентальной хоккейной лиге были сыграны еще два матча регулярного чемпионата. В Череповце местная Северсталь оказалась сильнее Сочи со счетом 4:2, а казанский Ак Барс по буллитам в гостях уступил нижнекамскому Нефтехимику – 1:2.

В Континентальной хоккейной лиге были сыграны еще два матча регулярного чемпионата. В Череповце местная "Северсталь" оказалась сильнее "Сочи" со счетом 4:2, а казанский "Ак Барс" по буллитам в гостях уступил нижнекамскому "Нефтехимику" – 1:2.Череповецкая команда сумела прервать пятиматчевую серию поражений. В составе победителей шайбы забросили Владислав Кодола, Егор Морозов, Егор Яковлев и Александр Петунин. У гостей отличились Роберт Росен и Юрий Александров.В Нижнекамске соперники обменялись шайбами Романа Рукавишникова ("Ак Барс") и Мэтта Уайта ("Нефтехимик"). В овертайме командам отличиться не удалось. А в серии буллитов все тот же Уайт принес победу нижнекамским хоккеистам.