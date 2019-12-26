Портал СНТ.онлайн провел исследование и составил список самых необычных названий садоводческих товариществ России. Специалисты проанализировали более 27,6 тысячи таких объединений и отметили оригинальность некоторых наименований.

Портал "СНТ.онлайн" провел исследование и составил список самых необычных названий садоводческих товариществ России. Специалисты проанализировали более 27,6 тысячи таких объединений и отметили оригинальность некоторых наименований."Порой названия поражают своей уникальностью и неожиданностью, остается только удивляться фантазии садоводов: "Шапито", "Синий помидор", "Уж и еж", "Чародеи", "Веселый поселок", – цитирует ТАСС авторов исследования.Некоторые садоводы предпочли использовать для названия своих дачных объединений уже существующие топонимы: "Тортуга", "Техас", "Каир" и "Вавилон". Другие называли СНТ исходя из специфики региона – так, в северных широтах встречаются названия "Северное сияние" или "Морошка", у моря можно встретить дачный поселок "Черноморец" или "Рыбак".Самыми распространенными названиями СНТ в России стали "Дружба" (так называются 267 товариществ), "Березка" (218) и "Надежда" (197).Больше всего садоводческих товариществ сосредоточено в Подмосковье (более 6,7 тысячи), меньше всего – одно СНТ "Айсберг" – в Магаданской области.