Военно-морской флот США планирует избавиться от 20 кораблей. Это связано с сокращением расходов на ВМС в новом оборонном бюджете. В первую очередь, под нож пойдут ракетные крейсеры класса Ticonderoga: из 22 кораблей, которые стоят на вооружении, 13 отправят на пенсию.

Военно-морской флот США планирует избавиться от 20 кораблей. Это связано с сокращением расходов на ВМС в новом оборонном бюджете. В первую очередь, под нож пойдут ракетные крейсеры класса Ticonderoga: из 22 кораблей, которые стоят на вооружении, 13 отправят на пенсию, сообщает агентство "Интерфакс".Помимо этого, американские моряки планируют избавиться от трех десантных кораблей класса Whidbey Island и четырех боевых кораблей ближней морской зоны классов Freedom и Independence.Достанется и основным кораблям флота США – эсминцам класса Arleigh Burke. Программу их строительства сократят с 12 до 7 единиц. Это позволит сэкономить 9,4 миллиарда долларов, или 9% от всех средств, направленных на производство новых кораблей.Сейчас на вооружении флота США стоят 66 эсминцев Arleigh Burke, 10 находятся на разных стадиях постройки и еще на 12 подписаны контракты.