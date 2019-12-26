Подмосковные следователи проверяют информацию о том, что медики прооперировали пострадавшего в ДТП мужчину-инвалида, забыв в его бедре 14-сантиметровый рычаг автомобиля.

Подмосковные следователи проверяют информацию о том, что медики оказали ненадлежащую помощь 23-летнему инвалиду, пострадавшему в ДТП.Ранее ряд СМИ сообщил о том, что пострадавший в аварии мужчина был госпитализирован в медучреждение, где его прооперировали — зашили раны на ногах.Через несколько дней его выписали, а уже вскоре у мужчины стала подниматься температура. Он был снова госпитализирован.Во время компьютерной томографии в бедре пациента была обнаружена деталь элементов салона автомобиля длиной 14 сантиметров, сообщает подмосковное управление СК РФ.По сведениям Агентства городских новостей "Москва", это был обломок рычага автомобиля. Подмосковные следователи намерены дать правовую оценку всем обстоятельствам, изложенным в сообщениям СМИ, а по результатам проверки принять процессуальное решение.