Славяне имели свое летоисчисление до принятия современного календаря. Согласно календарю древних славян, который отражает единство человека с природой, год начинается в день весеннего равноденствия 20 марта. И это не просто случайная дата. Можно сказать, именно в это время природа возрождается после зимней спячки, наступает тепло, появляются первые ростки.

Славяне имели свое летоисчисление до принятия современного календаря. Согласно календарю древних славян, который отражает единство человека с природой, год начинается в день весеннего равноденствия 20 марта. И это не просто случайная дата. Можно сказать, именно в это время природа возрождается после зимней спячки, наступает тепло, появляются первые ростки."Тема летоисчисления является спорной на протяжениидолгого времени, ведь только у славян насчитывается как минимум три календарныхсистемы, такие как "Сварожий круг", "Каледы Дар" и тотемный гороскоп, прогнозкоторого здесь представлен. Всего в Славянском гороскопе существует шестнадцатьтотемных животных. Каждый тотем наделен определенными свойствами и имеет своевлияние на судьбу человека", – рассказывает .Покровитель 2020 годаЖивотноепокровитель нового 2020 года или 7528 лето – "Прядущий Мизгирь" или, попросту,паук. Этот тотем обладает волевым нравом и трудолюбием. Паук здесь являетсясимволом вселенной, создающей полотно нашей с вами повседневной жизни,переплетая судьбы и события между собой. Также, мизгирь наделен уравновешеннымхарактером и не обращает на внимание на происходящие вокруг события.Еще однаотличительная черта прядущего мизгиря – верность и сохранение традиций. Плетениепаутины символизирует объединение нашего прошлого с возможным будущим инастоящим, некую связь. Семейные узы в этот год будут на первом месте. Паукбудет способствовать осуществлению самых заветных желаний для тех, у кого напервом месте стоят взаимоотношения и доверие.Чего же стоит ожидать от ЛетаПрядущего Мизгиря, которое наступит 20 марта в 6:50 утра по московскомувремени? Настало время ближе познакомиться с тотемами и прогнозами для каждогоиз них на будущий год.Темный Сох (1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)Это первый тотем,открывающий гороскоп и ведущий за собой остальные 15 знаков. Лось или Темный сохнаделяет человека такими качествами как стремление и гордость. Такие люди неостанавливаются на достигнутом, а стремятся покорить новые вершины. Мизгирьбудет способствовать карьерному росту и развитию. Осуществить задуманноеполучится, если будете меньше времени проводить в раздумьях, а сразу преступитек действиям. Целеустремленность – главный помощник в освоение новых навыков.середине года у вас появится отличная возможность выучить новый иностранныйязык, практикуясь непосредственно с носителем. Не отказывайтесь от выпавшеговам шанса, несмотря на накопившиеся дела. Во второй половине года всенерешенные вопросы получат свои ответы благодаря слаженной работе вашей командыи отличными отношениями с коллегами.Новых перспективных романов от грядущегогода ждать не стоит. Все трепетные зародившиеся у вас чувства исчезнут так жевнезапно, как и появились. Для людей семейных год будет без серьезныхконфликтов и семейных драм. В конце года стоит опасаться переутомлений, которыебудут связаны с чрезмерной активностью во многих жизненных сферах. Постарайтесьсконцентрироваться на некоторых из них. Лучше всего уделить время саморазвитиюи налаживанию бизнес-контактов. Остальные аспекты будут идти своим чередом безособых усилий.Жалящий Шершень(1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009)Люди, рожденныепод этим тотемом, обладают невероятной активностью, много суетятся. Их сильнаясторона – интуиция, которая не раз спасала их в разных жизненных ситуациях.Такие люди, как правило, лидеры по своей натуре и ужасные собственники. Иногдаобладают достаточно сложным характером, поэтому крайне трудно для них наладитьсвязь с окружающими.Ревнивый шершень плохо сочетается с прядущим мизгирем, ипоэтому в этом году вас могут ждать семейные неурядицы, разлад в семье и ссорыс ближайшими родственниками. Рекомендуется остудить свой пыл и не принимать всесоветы в штыки. Именно ваша семья поддержит вас в моменты рабочих трудностей вгрядущем году. Позаботьтесь, чтобы ублизких не осталось обид на вас. Если вам удастся наладить отношения сблизкими, то вас ждет улучшение финансового положения, возможность сорватьбольшой куш.Осенью вас накроет усталость, которая будет результатом вашего отказа от старых привычек.Соберите всю волю в кулак, так как в начале декабря вы уже почувствуетезаметные улучшения, и здоровье придет в норму.Притаившийся Лют(1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)Притаившийся Лютили Волк – это тотем, в котором сочетаются грация и сила. Никогда не знаешь, что от них ждать. Ведь за открытойвнешностью может скрываться злобный оскал. Такие люди не придерживаютсястрогого порядка, однако не терпят, когда установленный порядок нарушаютдругие. Волки отличаются добротой и внутренней силой, которые станут главнымипомощниками в год Мизгиря.В новом году необходима сила самовнушений, котораяпоможет преодолеть неудачи. Возможно, стоит освоить искусство аффирмаций изаняться йогой, так как психологически вы будете уязвимы весь следующий год.Вам стоит избегать конфликтов с коллегами, которые могут сказаться на вашемпрофессиональном положении и одобрении босса. Растяжка и кулинария такжепомогут вам направить жизнь в нужное русло. Следует не забывать о своих родныхи уделять им внимания. Серьезных конфликтов у семейных волков не ожидается. Новозможны недопонимания в связи с недостатком времени.Считается, что вследующем году жизненные силы будут находиться в прямой зависимости от душевногосостояния. Если будете много переживать, то появится ощущение потерянности инездорового состояния. Одна из главных задач – умение предвидеть упадок сил и,если у вас получится его контролировать, то здоровье вас не подведет!Огненная Векша(1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)Второе названиетотема – Белка. Этот тотем олицетворяет игру, проворство и ловкость. Главнаяпитающая сила таких людей – повседневная активность. В этом году благодаряэнергичному участию во многих проектах вас заметят на рабочем месте и,возможно, предложат повышение. Коллеги будут в восторге от ваших идей и срадостью поддержат вас во многих начинаниях. Поэтому не стоит боятьсяпредлагать даже самые, казалось бы, безумные идеи. Ведь вы, несомненно,получите необходимую поддержку и даже небольшое спонсирование, когда это будетнеобходимо.Ваш природный дар – найти выход из любой ситуации. Именно этаособенность будет вашим главным помощником летом грядущего года, так каквозможны жилищные вопросы, которые требуют немедленного решения. Постарайтесьиспользовать все свое обаяние, чтобы обзавестись нужными связями, которыепомогут вам решить квартирные вопросы.Год сулит быть достаточно романтичным ибогатым на знакомства с противоположным полом. У вас будет отличный шанссоздать семью с человеком, который придет в вашу жизнь во второй половине года.У тех, кто уже обзавелся семьей, дома будут царить умиротворение и уют. Новыйгод не обещает крупных ссор. Не пытайтесь избегать врачей и медицинскихосмотрев в году Прядущего Мизгиря. Вовремя выявленная проблема не принесет вампроблем в будущем. Однако, если пренебречь походом к специалисту, то, возможно,скрытый недуг еще долго будет беспокоить вас.Жемчужная Щука(1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)Люди, рожденныйпод этим знаком очень рассудительные и спокойные. Для представителей этогознака год пройдет весьма размеренно. Не стоит ожидать больших перемен нарабочем месте. Осенью ожидается небольшая суета в компании. Поэтому людям,работающим в офисе, нужно будет сосредоточиться на рабочих вопросах. В концепервой половины года есть шанс встретить значимого человека, который изменитваше мировоззрение и внесет неоценимый вклад в становление вас как личности вближайшем будущем.На лето 2020 гороскоп не рекомендует строить большие планы,так как есть риск получить негативные эмоции, выходя за пределы привычныхжизненных обстоятельств. Друзьям будет необходима поддержка и ваша задача– подобрать нужные слова под конкретную ситуацию. В противном случае, возможныссоры на долгий период времени. Говоря о романтических аспектах гороскопа, 2020 год располагает к долгосрочным любовнымотношениям. Март станет невероятным месяцем безумных порывов и свободныхЖемчужных Щук ждет умопомрачительный роман. Зимой главным врагом для людей,родившихся под этим тотемом, станет бессонница. Помощниками в борьбе с этимнедугом станут спорт и частые прогулки.Бородатая Жаба(1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013)Люди, которыеродились в год Бородатой Жабы, обладают природной мудростью и умением создаватьгармоничные отношения с окружающими. Для таких консервативных и хозяйственныхлюдей год пройдет размеренно и спокойно, особенно первая его половина.Начиная совторого полугодия, вам наконец-то выпадет шанс добиться того, к чему долгостремились. Даже если близкие не верят в вас, то не стоит забывать иоткладывать осуществление мечты в долгий ящик. Однако, ради этого придетсяотказаться от некоторых привычках, что не очень понравится управителю года,привыкшему к рутинному обиходу. Придется работать особенно усердно, чтобыпоказать Мизгирю, что это именно то, что сделает вас счастливым. Лишь в такомслучае главный тотем года поспособствует получению желаемого.В романтическойсфере вас ждет приятное знакомство с человеком, который полностью разделяетваши взгляды. Весна 2020 станет для вас порой экспериментов и гороскоп советуетне бояться своих желаний, а лишь правильно преподнести их партнеру.В новом годуследует уделить особое внимание пищеварению и наладить питание. Главнойпричиной расстройства могут стать частые походы в кафе и чрезмерноеупотребление фастфуда.Дикий Вепрь(1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014)Кабан (или ДикийВепрь) символизирует бесстрашие. Люди этого знака дают отпор всем, когосчитают своим врагом. Рожденные под этим тотемом весьма разумны и действуюттолько в том случае, если уверены в дальнейших перспективах результата,Зачастую, их могут посчитать ленивыми или безынициативными, что крайне неверно,ведь они просто долго размышляют перед принятием важных решений. Привыкшимдобиваться цели любым путем, придется мириться с желаниями близких. Вам выпадетотличный шанс улучшить финансовое положение, но, предприняв не разумный пландействий, вы рискуете потерять контакт с родственником или другом на долгоевремя. После реализации задуманного, не зависимо от результата и возможныхпоследствий, есть вероятность впасть в апатию. Не давайте эмоциям взять верх.Согласно гороскопу, вторая половины года пройдет максимально спокойно и мирно,сравнивая с другими тотемами. В прошлом году вам пришлось не сладко, однакоПрядущий Мизгирь в слиянии с Диким Вепрем наполнят ваш год интереснымисобытиями. Не упускайте шанс отправиться в семейную поездку. Благодарянебольшому путешествию, вы почувствуете прилив сил и сможете снова завоевыватьновые вершины. К октябрю все проблемы на работе утрясутся. Вам уже не придетсяжертвовать своими интересами ради благосостояния компании.Весна 2020 будет наполнена яркими эмоциями.Возможно, все чувства смешаются в кучу: любовь, симпатия, нежность, грубость,равнодушие и притяжение. и будет сложно принять правильный выбор. Говоря оздоровье, Вам не стоит переживать. Новый 2020 год даст вам заряд оптимизма ибудет поддерживать ваше состояние на стабильном уровне.Белый Филин(1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015)Такие людиотличаются суеверием и замкнутостью, что может помешать вам достичь успеха вновом году. Не стоит закрываться от коллег и избегать встреч со старымидрузьями, так как они сыграют не последнюю роль в новом году. Благодаря вашемуокружению, талант к экстрасенсорике и ваша интуиция раскроются совершеннонеожиданным образом. Люди, рожденные под этим тотемом, отличаютсямолчаливостью. Но на рабочем месте вам придется отстаивать свои проекты и идеив новом году. Не бойтесь высказывать мнение по поводу нововведений и предлагатьсвои идеи. Они будут, несомненно, оценены руководством.Трудолюбие истремление к цели – те самые качества, которые, согласно гороскопу, будутспособствовать улучшению материального положения. Ваш труд оценит начальник, ноне старайтесь нагрузить себя чрезмерной работой. Возможно выгорание и потеряинтереса, что может плохо отразиться на вашем карьерном росте. В новом годупоявится желания серьезные перемен, но не спешите менять работу. По мнениюгороскопа, если у вас получится снова разжечь в себе огонек, то дела на рабочемместе пойдут в гору. Если вы хотите достичь максимального успеха в Лето 7528-е,то не отказывайтесь от предложенной помощи. Ваши друзья помогут достичьжелаемого и поддержат вас в сложное время.Лето положительно повлияет как на свободных, таки на семейных Филинов. И тех, и других ждут приятные впечатления, совместныепоездки. Вторая половина 2020 пройдет стабильно в романтической сфере, но недопускайте, чтобы она стала причиной однообразия. Старайтесь прислушиваться к желаниям партнера и радовать ихромантическими сюрпризами или помощью в рутинных делах.С наступлением осени выможете столкнуться с хандрой и апатией, которые будут связаны с погодой. Вашиммунитет окажется под угрозой и, возможно, придется какое-то время провестидома. Не стоит расстраиваться раньше времени, так как вас окружат теплотой изаботой близкие. Вы еще раз убедитесь, что самый счастливый человек благодарясвоей семье.Шипящий Уж(1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016)Гармонизация -ваш природный дар. Вы очень практичны и бережливы. Именно благодаряэтим качествам, год Прядущего Мизгиря пройдет максимально комфортно иумиротворенно. Ваша работоспособность принесет свои плоды летом грядущего годаи вы получите уникальную возможность саморазвития от вашей компании. Возможно,вас отправят в деловую поездку на профессиональные курсы в другую страну илиподарят абонемент в спортивную секцию от компании. Не стесняйтесь приниматьподарок, так как вы его действительно заслужили, работая на износ весь прошлыйгод.В новом году вас ждет роман в высшем учебном заведении или напрофессиональных курсах. Присмотритесь к своим одногруппникам, ведь среди нихесть ваша судьба. Если вам выпадет шанс спонтанной поездки, то тщательнопродумайте план путешествия, так ли необходимо отправиться куда-либо, так какнеприятности в поездки скажутся на вашей личной жизни. Или же, если напримерпартнер не сможет поехать вместе с вами, возможна ссора и разлад. Говоря офинансах и карьерных перспективах грядущего года, согласно гороскопу, вас ждуткак золотые, так и безденежные периоды. Подарков от Прядущего Мизгиря будет немало, но самый большой успех следует ждать в середине августа.Гороскоппредупреждает, что в середине года у вас появится слабость. Следует наладитьрежим питания и не забывать о приемах пищи даже в самые загруженные дни. Еслиполноценный рацион не помогает восстановить силы, то также следует уделитьвремя йоге или растяжке для установления баланса всего организма. При этом,может быть такое, что ни 12-ти часовой сон, ни кофе не помогут вам вернуться втонус. В таком случае нужно лишь переждать период, уделить время близким идушевным разговорам. Именно они знают правильный подход!Крадущийся Лис(1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017)Жизнь этих людейполна приключений. Также они умелые интриганы, избирательны и хитроумны. Вашеумение находить нестандартные решения поможет вам избежать конфликтов нарабочем месте. Вам выпадет шанс организовать проект, который принесет успех иукрепит ваше положение не только в компании, но и за ее пределами. Успехи будутоценены иностранными коллегами.В новом году выстолкнетесь с дилеммами. В таких ситуациях рекомендуется обратиться за советомк старшему поколению или к людям, занимающим руководящие должности. Добавятмасла в огонь возможные перепады настроения в начале года. Вам следует взятьсебя в руки дабы избежать конфликтов. Может показаться, что из-за накопившихсядел и многочисленных мелких вопросов, вам будет катастрофически не хватать временина личную жизнь и хобби. Однако, вы докажете Прядущему Мизгирю, как виртуозносправляетесь с текущими задачами и как вы умело делегируете разного родадеятельность. Способность организовать работу принесет вам успех как дома так ина рабочем месте.Однако, осенью личные интересы могут уйти на второй план ивам придется полностью погрузиться в работу. И так как вы умеете достойно выйтииз любой ситуации, ваша роль в компании будет определяющей. Свободные Лисымогут начать планировать свадьбу в новом году, а семейных представителей этогототема следует задуматься о расширении семьи.Лето может стать периодомконфликтов на почве ревности. Главный совет гороскопа – меньше давить напартнера и находить компромисс. Диалог – главный помощник решения любыхсложностей. А также, рекомендуется не стесняться проявлять свои чувствавозлюбленному. Несмотря на возможные трудности грядущего года, ничто не сможетповлиять на ваше здоровье. Сохраняйте оптимизм в любых ситуациях, и тогда иммунитетне подведет вас.Во втором полугодии могут обостриться старые недуги, появитсятяжесть в животе, главная причина которых – неправильное питание и недостатоксна. Следует более ответственно подходить к выбору продуктов и ограничитьпотребление жирных соусов.Свернувшийся Еж(1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018)Люди, родившиесяпод этим тотемом, отличаются суетливостью, непредсказуемостью и прекраснойпамятью. Считаются, что они отличные друзья, готовые прийти на помощь. В началегода близким будет необходима ваша помощь. Ваша задача подобрать нужные слова ипридумать план действий. Без вас им не справиться с жизненными трудностями вновом году. Ежи хорошие семьянины и грядущий год Мизгиря пройдет умиротвореннодля людей семейных. Бракосочетания лучше не откладывать на осень, так как этимесяцы будут богаты на ссоры. Одно нелепо брошенное слово, и придется рассылатьписьма с извинениями об отмене свадьбы. Свои отношения узаконят пары, которыесложились в прошлом году.Свободныепредставители этого тотема обретут свою половинку для серьезных отношений вовторой половине года. У вас будет масса возможностей закрутить роман, но срединевероятного количества внимания противоположного пола, не пропустите те самыечувства!Несмотря на всеприлагающие усилия, Новый 2020 год не даст вам шанса обретения богатства иобогащения. Поэтому, на некоторое время рекомендуется оставить мысли обулучшении финансового положения и сконцентрироваться на своем положении вкомпании. Лучше всего заняться самоутверждением и рассмотреть новые проекты,отобрав наиболее перспективные. Также, следует особое внимание уделить темвопросом, которые принесут прибыль в долгосрочной перспективе.В период с маяпо ноябрь финансовые операции следует проводить максимально осторожно,тщательно обдумав правильность решения. Отпуск лучше взять на конец лета илиначало осени. Дача или загородных дома друзей – отличное место. Однако, куда бывы не поехали, старайтесь взять от отдыха максимум. Не забывайте о купании,солнечных ваннах, свежих фруктах. Вам обязательно нужно солнце! В противномслучае, с наступлением холодов вас настигнут грипп и ОРВИ.Парящий Орел(1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019)Такие людиявляются прирожденными реформаторами и миссионерами. Рожденные под этим тотемом,одержимы идеями и не отступают перед трудностями. Отличаются верностью иамбициозностью. Очень верные своим партнерам. Мужчинам лучше не ждатьсудьбоносных встреч весной нового года, а вот женщины, рожденные под этимтотемом могут обзавестись партнерами для серьезных отношений. Если дела неладятся в романтической сфере, то причину стоит искать в осознании кармическихпрограмм и балансе. Говоря о финансах, по мнению гороскопа, год будетдостаточно трудным. Любая сумма денег будет даваться лишь с приложение усилий.Также, придется на время отказаться от собственных интересов исконцентрироваться на рабочих вопросах. Иначе вас ждут большие финансовыепотери. В июле появится прекрасный шанс найти подработку, которая принесет вамне только прибыль, но и поможет обрасти нужными связями. Вам следует бытьдальновидными и смотреть на долгосрочные перспективы, выбирая партнеров. Еслипроявите такие качества, как ответственность и дисциплина, то доходы возрастутк концу грядущего года. Весенние месяцы будут особенно тяжелым временем дляпредставителей этого тотема, поэтому не рекомендуется взваливать на себя многообязанностей. В противном случае вы рискуете получить нервное истощение инарушение психического состояния. Если же нет возможности делегироватьдеятельность, то не пренебрегайте походом к специалисту, который сможет помочьвам обрести гармонию и душевное спокойствие.Прядущий Мизгирь(1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020)Таким людямнеобходимо общение и связь с близкими. Очень гостеприимные хозяева, имеющиетворческий потенциал. Рожденные под этим тотемом люди – хранители домашнегоочага и надежная опора семьи. Тем, кто находится в поиске своей второйполовинки, хозяин года подарит шанс в октябре и декабре грядущего года."Виновникам торжества", то есть, людям,родившимся под этим тотемом, выпадет шанс карьерного роста в новом году. Неупустите возможность и не бойтесь новых обязанностей. Ваш начальник будетхорошим наставником и поможет вам выйти на новый уровень.Однако, в своетотемное лето им не стоит расслабляться. Год пройдет достаточно напряженно вплане общения и коммуникации с дальними родственниками, которые могутнеожиданно объявиться и принести некоторые неудобство вашим домочадцам. Новыйгод – время укрепления семейных уз и улаживания старых конфликтов. Партнер -лучший соратник в установление мира в вашей семье. Слаженная работа инахождение компромиссов будут главными помощниками в грядущем году. Также, выочаруете окружающих своей искренностью и независимостью. Умение вести диалогпоможет вам в рабочей сфере. Чаще беседуйте с коллегами, не пренебрегайтеактивностью вместе с ними в после рабочее время. Попробуйте вместе новыезанятия. Здоровье будет требовать особого внимания. Вы привыкли переноситьпростуду на ногах, даже если речь идет о тяжелой физической работе. По мнениюгороскопа, это станет причиной серьезного недуга в году Прядущего Мизгиря. Нестоит заедать стресс вредной пищей или топить неудачи в алкоголе. Лучший выходиз стресса – рыбалка с друзьями, семейная вылазка наприроду или же просто выходной просмотр любимого сериала.Кричащий Петух(1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021)Считается, чтородившиеся под этим тотемом люди отличаются своей резкостью в суждениях икатегоричностью во взглядах. Их главные качества – бесстрашие и решимость.Очень трепетно относятся к институту семьи, своим близким. Новый год обещаетбурные эмоции и новые впечатления. Не забывайте брать с собой ваших партнеровили самых близких. Ведь только в таком случае вы получите максимальноудовлетворение от приключения.В грядущем году вас ожидают неожиданные приятныеизменения на личном фронте, так что пора подумать об организации свадебноготоржества и решении квартирного вопроса. Лучше всего будет отложить церемониюна начало осени, дабы переждать период разлада со своими старшими членамисемьи.С начала лета старайтесь сдерживать свои эмоции и не принимать сказанныеслова близко к сердцу. Вторая половина года принесет больше положительныхэмоций. Многие проблемы будут решаться сами собой. Ваша задача – найти новоеувлечение и научится выходить из зоны комфорта для дальнейшего успеха!Весна – лучшеевремя для реализации планов, отложенных в долгий ящик. Необходимо набратьсярешимости и приступать к действию. Прядущий Мизгирь будет способствовать вашемууспеху. Если найдете в себе смелость переступить через собственные страхи исомнения, то в самое ближайшее время увидите результат своих трудов.С началомосени может наблюдаться некоторая слабость и истощение, что может быть связанос авитаминозом. Пропейте курс витаминов для улучшения общего состояния, а такжевоздержитесь от алкоголя и постарайтесь наладить режим сна.Тур Золотые рога(1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022)В простонародье -Бык. Тотем символизирует добродушие и ярость, наделяя людей этимипротиворечивыми качествами. Те, кто родился в год правления этого тотема,отличаются угрюмостью, выносливостью и терпением. Умеют сдерживать агрессию идостаточно скупы на эмоции.Уходящий год был для вас весьма непростым. ПрядущийМизгирь постарается это компенсировать, предоставив вам невероятные возможностидля развития в карьерной и финансовой сферах. Однако, здесь придетсярассчитывать лишь на самого себя, не надеясь на чью-то помощь. Старайтесь недавать денег в долг, но если же одолжили, то не надейтесь, что вам их вернут вобещанный срок.Согласно гороскопу, май – лучший месяц для налаживания деловыхконтактов. Но старайтесь тщательно анализировать каждого человека, так каклетом риск обмана достаточно велик. В новом году у вас будет возможностьсоздать семью или вступить в серьезные отношения с хорошо знакомым человеком,Семейные представители этого тотема будут полностью погружены в домашние заботыи семейный быт. Важно не раствориться в ежедневной рутине, а находить время длясамореализации и личных интересов.В целом, весь грядущий год вас может тянутьна интеллектуальное общение и учебу. Это отличная возможность взять парулекций, которые вам интересны. В конце года старайтесь избегать физическоготруда, такого как ремонт или строительство. Высок риск получения травм, которыебудут долго напоминать о случившемся.Огненный Конь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023)Рожденные в годэтого тотема отличаются романтичностью и активностью. Такие люди оченьталантливы и привыкли добиваться поставленных целей. Огненные кони любятпутешествия и экстремальный спорт.В середине года вы можете получитьнеожиданную прибыль, но не торопитесь сразу тратить деньги. Тщательноспланируйте траты, так как могут появиться непредвиденные расходы. Согласногороскопу, техника может выходить из под контроля в конце лета, или жепонадобится срочный квартирный ремонт. Если у вас появится желание купитьчто-нибудь для души, обновить гардероб, то лучше всего сделать это осенью,обзавестись новым антуражем для уюта. Ваши домочадцы это также оценят и вечерастанут гораздо теплее и комфортнее в кругу семьи.Душевные разговоры и время,проведенное с близкими, поможет избежать вам осенней хандры, вызваннойнедостатком солнечного света и проливными дождями. Семейным представителемтотема не стоит придираться к мелочам и устраивать скандалы на пустом месте.Нестоит увлекаться флиртом и курортными романами, так как они не принесут вам вновом году желаемых эмоций. Рабочий прогноз не такой радужный, сравнивая ссемейным. В компании возможен разлад из-за недостоверных слухов и зависти вашихколлег. Возможно, придется столкнуться с вынужденной сменой рабочей обстановки.Возьмитесь выполнять работу удаленно, что поможет вам восстановить силы, таккак смена обстановки это именно то, что вамнужно. Не важно, будет ли работа из дома, или же вы отправитесь впутешествие. Самое главное – изменить привычное окружение, тем самым разрешитьтелу морально разрядиться и набраться сил для новых совершений.В конце октябрявам захочется начать изучать духовные причины многих проблем, однако не стоитувлекаться самокопанием. Высок риск впадения в депрессию, выход из которого вампридется искать самому.