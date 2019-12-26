Злоумышленница устроилась в салон по поддельным документам, после чего совершила хищение ювелирных изделий...

Оперативники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали подозреваемую в краже драгоценностей из ювелирных салонов.В отдел полиции обратилась 45-летняя женщина, являющаяся директором ювелирного салона, с заявлением о краже ювелирных изделий с витрины магазина, расположенного в одном из торговых центров на Киевском шоссе.Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.Как установили сотрудники полиции, злоумышленница устроилась в салон, предоставив поддельный паспорт при оформлении трудового договора. После чего совершила хищение ювелирных изделий и скрылась в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области полицейскими была задержана находящаяся в федеральном розыске за совершение аналогичных противоправных деяний 30-летняя приезжая.По данному факту СО МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.Задержанная обоснованно подозревается в совершении аналогичных противоправных деяний на территории г. Москвы, Московской области, а также иных субъектов Российской Федерации.В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны данной гражданки, немедленно сообщите о случившемся в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве по телефону 8 (495) 694-88-43, 112, 02.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70