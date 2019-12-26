Посещение центра уже стало доброй традицией для владимирских полицейских.

В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления МВД России по Владимирской области и городского УМВД провели Новогодний утренник во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Полицейские поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали исполнения заветных желаний.С улыбками и радостью дети встретили Полицейских Деда Мороза и Снегурочку. Ребята с удовольствием рассказывали новогодние стихотворения, пели песни и водили хоровод вокруг красивой елки. А Полицейский Дед Мороз преподнес мальчишкам и девчонкам сладкий подарок.Посещение социально-реабилитационного центра уже стало доброй традицией для владимирских полицейских.