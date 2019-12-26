В преддверии праздников рассказываем, как случайно не «подарить» кому-то свои деньги
В преддверии праздников рассказываем, как случайно не «подарить» кому-то свои деньги.
Пластиковые и кредитные карты уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Посудите сами: такой вид оплаты покупок и совершения платежей удобен, ведь считать купюры и мелочь не нужно, отделений банков и терминалов, чтобы снять деньги, - много, а оплатить карточкой покупки можно почти в каждом магазине и торговой точке.
Цифры, которые приводит Отделение Владимир Банка России, это ещё раз подтверждают - только за 1 полгода 2019 г. в регионе при помощи пластиковых карт совершили почти 132 миллиона операций на 236,4 млрд рублей. И это - на 19,3% больше, чем в том году. Всего в области выпустили около 2,1 млн платёжных карт.
Популярность безналичных платежей растёт, налички на руках владимирцев почти нет: всё это заставляет мошенников находить новые и изощрённые способы выуживания денег в киберпространстве. Как не попасться на удочку мошенников?
Опасный клик
Кликнули на непроверенный источник, скачали приложение с вредным программным обеспечением, не установили или не обновили антивирус - и вот злоумышленники уже сумели получить логин и пароль от личного кабинета или даже номер вашей банковской карты. Чтобы завершить платёж, мошенникам остаётся получить CVC и CVV-коды и одноразовый пароль для подтверждения операции. Тут в ход идут изощрённые способы выведать нужную информацию. Например, мошенники, представляющиеся «сотрудниками вашего банка», сообщают, что кто-то пытается получить доступ к вашему счёту. Для этого нужно сказать номер в смс-сообщении (а это уже подтверждение операции по переводу ваших «кровных») или «спасти» деньги, отправив их на «зеркальный» счёт, якобы специально открытый для случаев несанкционированных переводов.
Псевдо колл-центры
Для того, чтобы убедить человека выдать информацию, преступники начали пользоваться новым способом маскировки под банковские службы. И, признаемся, правдоподобный.
В 2019 году у мошенников появилась технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные тем, что принадлежат официальным колл-центрам кредитных организаций (они начинаются на 8-800).
За год на блокировку отправили 5 тысяч таких номеров. По сравнению с прошлым годом, их число выросло в 38 раз!
«Компенсация»
Или ещё одна уловка, на которую часто попадаются люди пожилого возраста - сообщение о небывалом выигрыше или компенсации. Если обман через оплату доставки выигрыша, которого не было, - не нова, то право на компенсацию может «поймать» доверчивых владимирцев.
Такие новости чаще всего сообщают по телефону. Причём звонящий может представиться сотрудником прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, суда, администрации области и других крупных структур. Он убеждает жертву, что ей положена компенсация за купленные медицинские товары, участие в финансовых пирамидах и т.д. Жительнице небольшого районного города области именно с такой «радостной» вестью позвонил аферист и сообщил, что ей положены 10 млн руб. компенсации за ущерб, нанесённый её здоровью. Она поверила, так как некоторое время назад и правда покупала дорогое средство для похудения. Так мошенник убедил её перевести почти 1,5 млн рублей, чтобы оплатить канцелярские расходы, судебную госпошлину, справки, подтверждающие плохое состояние здоровья, доставку денег инкассаторским способом, услуги адвоката, 13% налоговых сборов и другие несуществующие расходы. Конечно же, получив деньги, преступник перестал выходить на связь.
Помочь другу
Часты случаи, когда люди переводят деньги мошенникам, взломавшим учётные записи пользователей в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, от знакомого вам может прийти сообщение буквально с криком о помощи: «Мама попала в аварию, сейчас в больнице! Помоги собрать деньги на лечение. Номер карты... ». Даже фотографии искорёженной машины могут прислать. Казалось бы, как не помочь другу в такой беде? Но тут стоит вспомнить о том, что украсть чужие данные сегодня - не такая уж сложная задача для тех, кто умеет. Лучше позвоните другу или спросите что-то, что может знать именно он. Или, как вариант, предложите дать денег лично, без перевода онлайн.
Эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк:
- Единственная правильная реакция на любой звонок, в котором у вас пытаются выведать персональные данные и информацию по картам, счетам и вкладам, - повесить трубку и позвонить в свой банк для того, чтобы узнать, что происходит с вашей картой и сообщить, с какого номера телефона вам звонили. Если банк действительно заподозрил сомнительную транзакцию, то он сам её приостанавливает, а на отмену операции у вас есть двое суток с момента получения информации от банка. Нужно запомнить, что кодовое слово вы можете назвать только тогда, когда сами позвоните в банк по тому номеру, который указан на карте, т.к. в этой ситуации банк должен вас идентифицировать.
В тему
Способов мошенничества много, выход один - внимательность, осторожность, финансовая грамотность. Если вы всё же попали на уловки мошенников, основную часть похищенного банки сами возмещают клиентам по статье 9 Закона «О национальной платёжной системе» (если клиент сообщил о хищении не позднее следующего дня и сам не передавал никому реквизиты карты) - это около 75% похищенных средств с карт.