В преддверии праздников рассказываем, как случайно не «подарить» кому-то свои деньги

В преддверии праздников рассказываем, как случайно не «подарить» кому-то свои деньги.Пластиковые и кредитные карты уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Посудите сами: такой вид оплаты покупок и совершения платежей удобен, ведь считать купюры и мелочь не нужно, отделений банков и терминалов, чтобы снять деньги, - много, а оплатить карточкой покупки можно почти в каждом магазине и торговой точке.Цифры, которые приводит Отделение Владимир Банка России, это ещё раз подтверждают - только за 1 полгода 2019 г. в регионе при помощи пластиковых карт совершили почти 132 миллиона операций на 236,4 млрд рублей. И это - на 19,3% больше, чем в том году. Всего в области выпустили около 2,1 млн платёжных карт.Популярность безналичных платежей растёт, налички на руках владимирцев почти нет: всё это заставляет мошенников находить новые и изощрённые способы выуживания денег в киберпространстве. Как не попасться на удочку мошенников?Опасный кликКликнули на непроверенный источник, скачали приложение с вредным программным обеспечением, не установили или не обновили антивирус - и вот злоумышленники уже сумели получить логин и пароль от личного кабинета или даже номер вашей банковской карты. Чтобы завершить платёж, мошенникам остаётся получить CVC и CVV-коды и одноразовый пароль для подтверждения операции. Тут в ход идут изощрённые способы выведать нужную информацию. Например, мошенники, представляющиеся «сотрудниками вашего банка», сообщают, что кто-то пытается получить доступ к вашему счёту. Для этого нужно сказать номер в смс-сообщении (а это уже подтверждение операции по переводу ваших «кровных») или «спасти» деньги, отправив их на «зеркальный» счёт, якобы специально открытый для случаев несанкционированных переводов.Псевдо колл-центрыДля того, чтобы убедить человека выдать информацию, преступники начали пользоваться новым способом маскировки под банковские службы. И, признаемся, правдоподобный.В 2019 году у мошенников появилась технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные тем, что принадлежат официальным колл-центрам кредитных организаций (они начинаются на 8-800).За год на блокировку отправили 5 тысяч таких номеров. По сравнению с прошлым годом, их число выросло в 38 раз!«Компенсация»Или ещё одна уловка, на которую часто попадаются люди пожилого возраста - сообщение о небывалом выигрыше или компенсации. Если обман через оплату доставки выигрыша, которого не было, - не нова, то право на компенсацию может «поймать» доверчивых владимирцев.Такие новости чаще всего сообщают по телефону. Причём звонящий может представиться сотрудником прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, суда, администрации области и других крупных структур. Он убеждает жертву, что ей положена компенсация за купленные медицинские товары, участие в финансовых пирамидах и т.д. Жительнице небольшого районного города области именно с такой «радостной» вестью позвонил аферист и сообщил, что ей положены 10 млн руб. компенсации за ущерб, нанесённый её здоровью. Она поверила, так как некоторое время назад и правда покупала дорогое средство для похудения. Так мошенник убедил её перевести почти 1,5 млн рублей, чтобы оплатить канцелярские расходы, судебную гос­пошлину, справки, подтверждающие плохое состояние здоровья, доставку денег инкассаторским способом, услуги адвоката, 13% налоговых сборов и другие несуществующие расходы. Конечно же, получив деньги, преступник перестал выходить на связь.Помочь другуЧасты случаи, когда люди переводят деньги мошенникам, взломавшим учётные записи пользователей в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, от знакомого вам может прийти сообщение буквально с криком о помощи: «Мама попала в аварию, сейчас в больнице! Помоги собрать деньги на лечение. Номер карты... ». Даже фотографии искорёженной машины могут прислать. Казалось бы, как не помочь другу в такой беде? Но тут стоит вспомнить о том, что украсть чужие данные сегодня - не такая уж сложная задача для тех, кто умеет. Лучше позвоните другу или спросите что-то, что может знать именно он. Или, как вариант, предложите дать денег лично, без перевода онлайн.Эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк:- Единственная правильная реакция на любой звонок, в котором у вас пытаются выведать персональные данные и информацию по картам, счетам и вкладам, - повесить трубку и позвонить в свой банк для того, чтобы узнать, что происходит с вашей картой и сообщить, с какого номера телефона вам звонили. Если банк действительно заподозрил сомнительную транзакцию, то он сам её приостанавливает, а на отмену операции у вас есть двое суток с момента получения информации от банка. Нужно запомнить, что кодовое слово вы можете назвать только тогда, когда сами позвоните в банк по тому номеру, который указан на карте, т.к. в этой ситуации банк должен вас идентифицировать.В темуСпособов мошенничества много, выход один - внимательность, осторожность, финансовая грамотность. Если вы всё же попали на уловки мошенников, основную часть похищенного банки сами возмещают клиентам по статье 9 Закона «О национальной платёжной системе» (если клиент сообщил о хищении не позднее следующего дня и сам не передавал никому реквизиты карты) - это около 75% похищенных средств с карт.