В Пятигорске упавшего на рельсы пожилого мужчину спасли полицейский и очевидец. Пенсионер случайно рухнул с платформы перед приближающейся электричкой.

В Пятигорске упавшего на рельсы пожилого мужчину спасли полицейский и очевидец: пенсионер с тростью рухнул с платформы перед приближающейся электричкой — его тележка заехала за край и утянула дедушку за собой.Старший сержант Индрис Жангериев увидел падение и бросился к пенсионеру на помощь. Его напарник, в свою очередь, побежал в сторону электрички, сигнализируя машинисту о случившемся ЧП.Вместе со случайным очевидцем — сейчас полицейские выясняют его личность, чтобы выразить благодарность — сержанту удалось перенести упавшего дедушку в сторону от железнодорожного пути. "За секунды до прибытия локомотива", — как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу.В больнице у пострадавшего были диагностированы переломы двух ребер. Сообщается, что причиной падения пенсионера стало его плохое зрение.