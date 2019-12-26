Президент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся на Красной площади. По уже устоявшейся традиции, очередное публичное поведение российского лидера вызвало бурную реакцию в украинском сегменте Сети.

Президент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся на Красной площади. По уже устоявшейся традиции, очередное публичное поведение российского лидера вызвало бурную реакцию в украинском сегменте Сети.Ночная хоккейная лига была создана по инициативе Владимира Путина для популяризации любительского занятия спортом еще в 2011 году и с тех пор успела сильно развиться. Сейчас в ней насчитывается 963 команды. Наибольшее внимание общественность уделяет тем играм, где на лед выходит сам президент России.Вечером 25 декабря российский лидер сыграл в традиционном предновогоднем матче на Красной площади. В его команде были министр обороны Сергей Шойгу, а также бывшие хоккеисты-профессионалы Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов, передает . Мерялись своими силами с ними губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Подмосковья Андрей Воробьев, предприниматели Геннадий Тимченко и Владимир Потанин, а также первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман.Матч завершился со счетом 8:5 в пользу команды Владимира Путина. После игроки пообщались в раздевалке.Определенная часть украинского общества крайне внимательно следит за всеми публичными появлениями президента России, а его участие в мероприятиях подобного рода вызывает у них крайне бурную реакцию. Впрочем, особой фантазии комментаторы проявить не смогли, большинство из них ограничились руганью и пересказыванием пропагандистских штампов, бытующий в украинском информационном пространстве.Материал дополняется.