Король российской эстрады присоединился к соболезнованиям по поводу ухода из жизни Галины Волчек. Певец признался, что трагическое известие довело его до слез.
Король российской эстрады присоединился к соболезнованиям по поводу ухода из жизни Галины Волчек. Певец признался, что трагическое известие довело его до слез.
Исполнитель
выразил благодарность актрисе за ее большое мастерство и за невероятно теплое
отношение и любовь к его семье. "Вы
навсегда останетесь в сердце... Самые искренние соболезнования Денису... Любим...
Скорбим... Плачем...", – написал о смерти Галины Волчек Киркоров в "Инстаграм".
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