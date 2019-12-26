Король российской эстрады присоединился к соболезнованиям по поводу ухода из жизни Галины Волчек. Певец признался, что трагическое известие довело его до слез.

Король российской эстрады присоединился к соболезнованиям по поводу ухода из жизни Галины Волчек. Певец признался, что трагическое известие довело его до слез.Исполнительвыразил благодарность актрисе за ее большое мастерство и за невероятно теплоеотношение и любовь к его семье. "Вынавсегда останетесь в сердце... Самые искренние соболезнования Денису... Любим...Скорбим... Плачем...", – написал о смерти Галины Волчек Киркоров в "Инстаграм".Материал дополняется