Стрельба произошла во французском городе Безансон. По меньшей мере три человека пострадали, они в больнице, один в критическом состоянии.
Стрельба произошла во французском городе Безансон.
По меньшей мере три человека пострадали, они в больнице, один в критическом состоянии, сообщает "Россия 24".
По данным полиции, нападение устроила группа неизвестных — три или четыре человека в масках. На месте происшествия нашли гильзы и гранату. Личности нападавших устанавливают.
Прокуратура Безансона ведет расследование.