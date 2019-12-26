В Москве подожгли могилу Децла. Когда мать музыканта пришла на Пятницкое кладбище, чтобы поклониться его праху, то увидела ужасающую картину.

В Москве подожгли могилу Децла. Когда мать музыкантапришла на Пятницкое кладбище, чтобы поклониться его праху, то увидела ужасающуюкартину.По словам родительницыКирилла Толмацкого Ирины, пожарище случилось прямо на католическое Рождество, вночь с 25 на 26 декабря. Подойдя к могиле сына, женщина была шокирована. Ееглазам предстал сущий ад: обугленный крест и сожженная ограда.Ирина отправилась разбиратьсяк администрации. Там объяснили, что подобное могли сделать фанатки Децла. Ведь каждыйдень девушки приходят на могилу своего кумира и ставят свечи.Кладбищенские представителиотметили, что пожар мог случиться случайно, по неосторожности, а вовсе не позлому умыслу. Семья Децла планирует восстанавливать подожженную могилу певца, передает телеграм-канал Mash.6 Дек 2016 в 9:27 PSTМатериал дополняется