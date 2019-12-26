В Москве подожгли могилу Децла. Когда мать музыканта
пришла на Пятницкое кладбище, чтобы поклониться его праху, то увидела ужасающую
картину.
В Москве подожгли могилу Децла. Когда мать музыканта
пришла на Пятницкое кладбище, чтобы поклониться его праху, то увидела ужасающую
картину.
По словам родительницы
Кирилла Толмацкого Ирины, пожарище случилось прямо на католическое Рождество, в
ночь с 25 на 26 декабря. Подойдя к могиле сына, женщина была шокирована. Ее
глазам предстал сущий ад: обугленный крест и сожженная ограда.
Ирина отправилась разбираться
к администрации. Там объяснили, что подобное могли сделать фанатки Децла. Ведь каждый
день девушки приходят на могилу своего кумира и ставят свечи.
Кладбищенские представители
отметили, что пожар мог случиться случайно, по неосторожности, а вовсе не по
злому умыслу. Семья Децла планирует восстанавливать подожженную могилу певца, передает телеграм-канал Mash.
6 Дек 2016 в 9:27 PST
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