В парке Сокольники стартовал Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. Свое искусство до середины января будут демонстрировать лучшие китайские мастера. А на Поклонной горе готовятся к открытию фестиваля Ледовая Москва.

В парке "Сокольники" стартовал Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. Свое искусство до середины января будут демонстрировать лучшие китайские мастера. А на Поклонной горе готовятся к открытию фестиваля "Ледовая Москва". Специально для него из Екатеринбурга и Архангельска в российскую столицу привезли больше 2 тысяч тонн природного льда.На улице непривычный для декабря плюс, поэтому холод приходится создавать искусственно — морозильные установки работают в полную мощь. В теплых куртках, шапках и варежках скульпторы создают ледяную сказку.- Я делаю колесо для машины "Волга". Делаю обводку, чтобы по ней потом кружился свет.В этом году фестиваль "Ледовая Москва" в Парке Победы посвятили истории России — от Древней Руси до наших дней. В первом зале разместились многометровые былинные богатыри на пиру. В масштабной скульптурной композиции изобразили "Крещение Руси". А это — Андрей Рублев в монашеской келье-мастерской работает над иконой Спас Нерукотворный. Второй зал посвящен Российской империи: величественный Петергофский дворец полностью сделан изо льда, перед ним, как и в настоящем Петергофе, скульптура "Самсон, раздирающий пасть льва"."Я очень долго думал, как нам рассказать о всех наших незабываемых ратных подвигах за один раз. И придумал скульптуру Александра Суворова, переходящего через Альпы. Это образ силы духа русского воина, русского человека, который никогда не останавливается не перед какими трудностями", — рассказывает автор фестиваля "Ледовая Москва" Александр Ковтунец.Советская эпоха представлена в третьем зале. Здесь замороженная и скованная льдом коммунальная квартира: холодильник "ЗИЛ", старый телевизор, агитплакаты, на батарее сушится варежка, а рядом на табуретке греется кот.На улице в огромных шатрах тонны льда. Из этих блоков с помощью пилы и стамески скульпторы создадут храм Христа Спасителя, огромный паровоз и фрегат петровской эпохи. Визитной карточкой фестиваля станет 10-метровый ледяной Кремль. Организаторы ждут, когда погода станет, наконец, зимней. А пока лед сохраняют с помощью морозильных установок. Откроется фестиваль 28 декабря и продлится две недели.А в "Сокольниках" скульптуры тепло не пережили и начали стремительно таять. Десятки фигур создали мастера из китайского города Харбин, который славится ледовым искусством."Жалко ли мне, что тают наши скульптуры? Нет, ни капельки. Мы в первый раз приехали в Россию. Здесь нас настолько тепло встретили, что эта теплота растопила даже наши ледяные скульптуры", — говорит Го Цзинчунь, организатор выставки "Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур".Но полюбоваться скульптурными композициями из льда посетители фестиваля все же успели.- Это необыкновенно, это сказка!Увидеть работы китайских мастеров еще будет возможность. В запасе больше 2 тонн природного льда. Харбинские скульпторы задержатся в России еще на несколько дней, чтобы создать новые композиции.