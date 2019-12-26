26.12.2019

2019-12-26 11:55:03

Трехлетнему Егору Морозову из Гороховца необходима помощь

Подарить то, что действительно нужно. В преддверии Нового года у всех наших телезрителей есть возможность подарить надежду на счастливое будущее трехлетнему Егору Морозову из Гороховца. Мальчику, пострадавшему при родах, для полного восстановления требуется операция. На неё уже осталось собрать малую часть общей суммы.

Егор - боец. Крутит педали без устали, терпит бесконечные массажи, тренирует руку. Делает все реабилитационные процедуры без капризов. Он очень хочет быть как другие ребята. Но пока не получается, что бы ни делал он и его мама. Егор может остаться инвалидом на всю жизнь.

Юлия Морозова, мама Егора: «Рука, у неё контрактура начинается в сгибательных суставах, значит она не поднимается кверху, лопатка уходит назад, будет сколиоз, ну и сама рука, мышцы расти не будут, она не будет расти».

Роды оказались тяжелыми. Акушеры давили на живот, вытягивали ребенка. Егор получил травмы - акушерский паралич справа, перелом левого плеча, попал в реанимацию. Много сил, средств и все три года маленькой пока жизни ушли на реабилитацию. Сейчас левая ручка работает, правая зашевелилась только к году, её восстановили насколько возможно. Но дальше она не сможет развиваться правильно. Егор компенсирует недостающую свободу движений всем телом.

Юлия Морозова, мама Егора: «Проблема с рукой влияет на саму руку, на спину - позвоночник, там идет сколиоз. Идёт по ноге - мышечный тонус слабее. Идёт вальгус, мы даже дополнительные стельки, ну полустельки заказываем, чтобы правильно держалась ножка, потому что ножка тоже идёт слабая, он постоянно падает».

Владимирские врачи посоветовали обратиться к хирургу из Ярославля. По его словам, восстановить движение в правой руке Егора возможно. Нужна операция.

Михаил Новиков, реконструктивный микрохирург, врач высшей категории (г. Ярославль): «Планируется проведение оперативного лечения - транспозиция (перемещение) широчайшей мышцы спины для улучшения активного отведения и движения правого плеча».

Операция платная. Общая сумма - почти 400 тысяч рублей. У мамы таких денег нет, она работает помощником воспитателя в детском саду. Семья помогает как может. Насколько могут помочь немолодые уже бабушка и дедушка долгожданному внуку.

Галина Пащенко, бабушка Егора: «Когда дочка позвонила, сказала - он не плачет. Я поняла, что что-то не то с ребеночком. Когда это узнали, очень переживали все. И вскоре у меня с мужем случился инсульт, тоже инвалид первой группы. В общем, одни переживания».

К сбору средств подключились неравнодушные. Русфонд уже собрал большую часть суммы на операцию, осталось всего 23 тысячи рублей. Помочь Егору может каждый. Нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Другие способы помощи можно узнать на сайте Русфонда.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»