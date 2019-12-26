Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с нетерпением ждут второго ребенка. Правда, в этот раз девушке сложнее выносить потомство.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с нетерпением ждут второго ребенка. Правда, в этот раз девушке сложнее выносить потомство.Знаменитость регулярно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, начиная с рассказов о семье и заканчивая повестями о собственном здоровье. Так супруга бывшего футболиста отметила, что если первая беременность далась ей относительно легко, то во время второй ощущения совсем иные."Честно, в свою первую беременность я не представляла, что там тяжелого может быть на последних месяцах (судила по себе). Ну да, тонусы, ну гормончики вальсируют😅, ну сентиментальность запредельного уровня, порой🤷🏽‍♀️...Вэтот раз все немного иначе. Ну как немного, вообще по-другому" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – поведала поклонникам Костенко.Она также уточнила, что именно ей не нравится в новой беременности. Так супруга Тарасова подчеркнула, что сейчас ее физические показатели выносливости сильно упали."Болееярко выражен челночный бег "туалет ♾ кровать"😅🤦🏽‍♀️, в зеркале вижу ясебя слоненком и даже не представляю, сколько мне еще придется набрать,ну а самое главное – тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться надругой бок🤦🏽‍♀️", – дополнила молодая мама.Впрочем, Анастасия не унывает. Она отметила, что несмотря на все сложности ее положения, настроение в норме. Костенко с нетерпением ждет появления малыша на свет и очень хочет поскорее вернуться к привычной активности.24 Дек 2019 в 11:01 PST