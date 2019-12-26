Бывший президент Украины и действующий лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, а вместе с ним и еще 80 депутатов Верховной рады, лишились права на возмещение расходов на сумму более чем три миллиона гривен. Такая мера была применена к ним из-за прогулов.

Бывший президент Украины и действующий лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, а вместе с ним и еще 80 депутатов Верховной рады, лишились права на возмещение расходов на сумму более чем три миллиона гривен. Такая мера была применена к ним из-за прогулов.Некоторые эксперты отмечали, что стремление Петра Порошенко занять должность в парламенте Украины после того, как он перестал быть главой государства, объясняется не желанием работать на благо своей страны, а наличием депутатской неприкосновенности. Дескать, уж слишком много темных делишек, которые проворачивал политик, могут стать явными, и без такой защиты на спокойную жизнь можно не рассчитывать.Как бы то ни было, Петр Порошенко показал себя не как самый дисциплинированный член Верховной рады. Согласно принятому в стране закону, парламентарии лишаются финансового обеспечения в том случае, если за один календарный месяц они без уважительной причины не принимали участия в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов, передает .Кроме того, в счет государственного бюджета в конце 2019 года будут списаны остатки ассигнований на регистрационных счетах партий. Если не потратил все деньги, выделенные на выборы, то он останется и без них.В Украине открыто 15 уголовных дел, в которых фигурирует пятый Президент Украины Порошенко.Не многовато ли для реального наказания этого барыги и вора?— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_)Примечательно, что сред депутатов-прогульщиков оказался и лидер партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко. Как пошутили в Сети, даже самые непримиримые политические оппоненты легко могут найти общие интересы, если это касается желания поменьше работать.