Последние новости о состоянии Галины Волчек не оптимистичны. По некоторым данным, у легендарного режиссера Современника целый ряд осложнений, касающийся нескольких жизненно важных органов.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2019-u-otekshej-galiny-volchek-stremitelno-umiraet-mozg.html" target="_blank">У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг</a> - Последние новости о состоянии Галины Волчек не оптимистичны. По некоторым данным, у легендарного режиссера Современника целый ряд осложнений, касающийся нескольких жизненно важных органов.
[url=https://33live.ru/novosti/26-12-2019-u-otekshej-galiny-volchek-stremitelno-umiraet-mozg.html]У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг[/url] - Последние новости о состоянии Галины Волчек не оптимистичны. По некоторым данным, у легендарного режиссера Современника целый ряд осложнений, касающийся нескольких жизненно важных органов.